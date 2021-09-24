Откройте для себя все районы Лиссабона с комбинированным билетом на автобус, лодку и трамвай и получите доступ к системе общественного транспорта по пути. Исследуйте городские памятники и музеи в бесчисленных кварталах на двух двухэтажных автобусных турах, на желтой лодке и на историческом трамвае.

Полюбуйтесь мануэлинской архитектурой на площадях и проспектах Лиссабона во время тура по Белену в Лиссабоне и откройте для себя красивые современные здания во время автобусного тура по современному Лиссабону. Вернитесь в «Эпоху открытий» в Белене и Ажуде и прогуляйтесь по традиционным кварталам Алфама, Моурария, Байша, Шиаду, Эштрела и Лапа.

Прокатитесь на старейшем транспортном средстве Лиссабона и сядьте на трамвай до Каштелу Сан-Хорхе. Путешествуйте по историческим местам, таким как Моурария и Граса. Пройдите под мостом 25 декабря и пройдите в Белен на борту «Желтой лодки». Посмотрите на такие памятники, как Торре-де-Белен и Падрау-душ-Дескобриментос с другой точки зрения.

Вернитесь в Террейру-ду-Пасу, чтобы полюбоваться потрясающим видом на Лиссабон, садитесь и выходите в любое время и в любом месте.