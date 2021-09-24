Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте все районы Лиссабона благодаря комбинированному билету на общественный транспорт
Прокатитесь на историческом трамвае Лиссабона
Оцените панорамные виды с реки Тахо
Перекусите морепродуктами в районе Касильяш
Полюбуйтесь памятниками Белена эпохи Великих географических открытий
Прокатитесь на подъемнике Элевадор-ди-Санта-Жушта
Воспользуйтесь скидками в музеях, ресторанах и барах
Совершите круиз по Тахо
Посмотрите на современную архитектуру на Parque das Nações
Откройте для себя все районы Лиссабона с комбинированным билетом на автобус, лодку и трамвай и получите доступ к системе общественного транспорта по пути. Исследуйте городские памятники и музеи в бесчисленных кварталах на двух двухэтажных автобусных турах, на желтой лодке и на историческом трамвае.
Полюбуйтесь мануэлинской архитектурой на площадях и проспектах Лиссабона во время тура по Белену в Лиссабоне и откройте для себя красивые современные здания во время автобусного тура по современному Лиссабону. Вернитесь в «Эпоху открытий» в Белене и Ажуде и прогуляйтесь по традиционным кварталам Алфама, Моурария, Байша, Шиаду, Эштрела и Лапа.
Прокатитесь на старейшем транспортном средстве Лиссабона и сядьте на трамвай до Каштелу Сан-Хорхе. Путешествуйте по историческим местам, таким как Моурария и Граса. Пройдите под мостом 25 декабря и пройдите в Белен на борту «Желтой лодки». Посмотрите на такие памятники, как Торре-де-Белен и Падрау-душ-Дескобриментос с другой точки зрения.
Вернитесь в Террейру-ду-Пасу, чтобы полюбоваться потрясающим видом на Лиссабон, садитесь и выходите в любое время и в любом месте.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к 2 экскурсиям на двухэтажных автобусах
1 билет на тур на желтой лодке
72-часовой hop-on hop-off билет на автобус, трамвай и лодку после первой проверки
Билет на экскурсию на трамвае Hills
Доступ к общественному трамваю Carris Lisbon во время действия билета
Доступ к национальным памятникам: подъемнику Санта-Жуст и фуникулерам Лиссабона во время действия билетов
Что не входит
Входные билеты в музеи и достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Обратите внимание, что из-за ограничения COVID-19 расписание может измениться. При обмене вашего ваучера, пожалуйста, подтвердите правильное время и частоту движения автобуса
Автобусный тур по Белену, Лиссабон, длится 1 час 40 минут, отправляется с площади Фигейра каждый час с 9:30 до 17:30
Автобусный тур по Современному Лиссабону длится 1 час 40 минут и отправляется с площади Фигейра каждые 2 часа с 10:00 до 16:00
Экскурсия на трамвае по холмам длится 1,5 часа и отправляется с площади Праса-ду-Комерсио в 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Экскурсия на желтой лодке длится 1 час 45 минут, отправляется из Террейру-ду-Пасу в 11:00, 14:00, 16:00 и отправляется из Белен-Маат в 12:00, 15:00 и 17:00: 00 вечера
Экскурсия на желтой лодке доступна по понедельникам, средам, пятницам и субботам
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 958 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
24 сен 2021
(Канада)
72-часовой проездной по системе «все включено» - лучшее соотношение цены и качества, потому что вы в значительной степени получите экскурсию по большей части города. К сожалению, я не смог поехать на трамвайном туре, но я использовал свой билет, чтобы проехать на городском трамвае, и этого для меня было достаточно. Моя единственная критика заключается в том, что трудно найти автобусные остановки, поэтому они должны попытаться добавить более конкретные направления, где они находятся.
L
Leanne
2 ноя 2019
(Великобритания)
Сначала нам было трудно найти автобус, но когда мы получили карту, это было легко. Иногда автобусы опаздывали, но это следовало ожидать с движением. Автобусы и комментарии о поездках на трамваях могут быть полезны, если вы сообщаете, к какой автобусной остановке вы приближаетесь и зачем туда ехать. (Это делают другие компании). Автобусы были удобными, особенно хороши трамвайные и лодочные туры. Билеты на трамваи общественного транспорта, лифт Санта-Хуста и фуникулеры делают его еще более ценным.
C
Carol
2 ноя 2019
(Великобритания)
Будьте осторожны в Belém Matt во время поездки на желтой лодке в Лиссабон. Нет указателей на то, где сесть на лодку. Мы ждали не в том месте у очень маленького пирса и пропустили лодку, нужно подождать с правой стороны пирса, хотя никаких признаков нет. Ворота выглядят запертыми, но это не так. Билетная будка была закрыта и ни у кого спросить. Мы были так раздражены!!!
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