Проведите 48 часов, наслаждаясь Лиссабоном в максимальной степени, на двух двухэтажных автобусных турах и на одной лодочной экскурсии.

Автобусный тур по Белену в Лиссабоне

В этом туристическом автобусе по Лиссабону путешествуйте по главным проспектам города, чувствуя свежий ветер Тежу на вашем лице - от исторического центра до памятников Белен. Этот знаковый район является обязательной остановкой для всех экскурсионных автобусов Лиссабона с его памятниками португальских путешествий открытий: монастырем Жеронимуш, башней Белен и памятником открытиям, а также различными музеями (в частности, Музеем карет).

Автобусный тур по современному Лиссабону

Этот маршрут следует по Тежу от центра города до парка Наций. На этом месте, которое, как известно, было местом проведения Всемирной выставки 1998 года, вы встретите самобытную современную архитектуру, зоны отдыха и рестораны. Пока вы там, не пропустите Океанариум, второй по величине в мире в своем роде. А поскольку Лиссабон не был бы Лиссабоном без его традиционной музыки фаду, совершите поездку в дом-музей, посвященный его величайшей певице Амалии Родригес.

Речной тур на желтой лодке

Вдали от шума и суеты города во время морских прогулок по Лиссабону кажется, что вы стоите на плавучей сцене с прекрасным видом на «Город 7 холмов». Медленно дрейфуя по реке Тежу, вы можете увидеть некоторые из самых важных памятников, такие как замок Святого Хорхе, собор Се и мост 25 апреля.