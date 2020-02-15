Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов

Откройте для себя Лиссабон в своем темпе на 5 разных экскурсиях с остановками

4.1
212 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Откройте для себя Лиссабон в своем темпе на 5 разных экскурсиях с остановками.

С безлимитным билетом на 48 часов вы увидите достопримечательности Лиссабона, узнаете его удивительную историю, погрузитесь в чарующую атмосферу города и посетите новые районы.
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов
Лиссабон: билет на hop-on hop-off автобус / круиз на 48 часов

Что вы увидите 🤩

  • Белем
  • Памятник открытиям
  • Мост 25 апреля
  • Башня Белем
  • Река Тахо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените 4 различные экскурсии по Лиссабону с билетом на 48 часов
  2. Откройте для себя исторические районы и оживленные современные кварталы города
  3. Воспользуйтесь скидками в музеях, ресторанах и барах
  4. Полюбуйтесь потрясающими видами на Лиссабон во время круиза по Тахо
Проведите 48 часов, наслаждаясь Лиссабоном в максимальной степени, на двух двухэтажных автобусных турах и на одной лодочной экскурсии.

Автобусный тур по Белену в Лиссабоне

В этом туристическом автобусе по Лиссабону путешествуйте по главным проспектам города, чувствуя свежий ветер Тежу на вашем лице - от исторического центра до памятников Белен. Этот знаковый район является обязательной остановкой для всех экскурсионных автобусов Лиссабона с его памятниками португальских путешествий открытий: монастырем Жеронимуш, башней Белен и памятником открытиям, а также различными музеями (в частности, Музеем карет).
Автобусный тур по современному Лиссабону
Этот маршрут следует по Тежу от центра города до парка Наций. На этом месте, которое, как известно, было местом проведения Всемирной выставки 1998 года, вы встретите самобытную современную архитектуру, зоны отдыха и рестораны. Пока вы там, не пропустите Океанариум, второй по величине в мире в своем роде. А поскольку Лиссабон не был бы Лиссабоном без его традиционной музыки фаду, совершите поездку в дом-музей, посвященный его величайшей певице Амалии Родригес.

Речной тур на желтой лодке

Вдали от шума и суеты города во время морских прогулок по Лиссабону кажется, что вы стоите на плавучей сцене с прекрасным видом на «Город 7 холмов». Медленно дрейфуя по реке Тежу, вы можете увидеть некоторые из самых важных памятников, такие как замок Святого Хорхе, собор Се и мост 25 апреля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 двухэтажных тура
  • Обзорный круиз
  • 48-часовой билет на автобусы и hop-on hop-off билет на лодку после первой проверки
  • Доступ к общественному трамваю Carris Lisbon во время действия билета
  • Доступ к национальным памятникам: подъемнику Санта-Жуст и фуникулерам Лиссабона во время действия билетов
Что не входит
  • Вход в музеи/достопримечательности
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что из-за ограничения COVID-19 расписание может измениться. При обмене вашего ваучера, пожалуйста, подтвердите правильное время и частоту движения автобуса
  • Ваш билет действителен в течение 48 часов после подтверждения
  • Садитесь или выходите на любой остановке по маршруту, пока ваш билет действителен
  • Автобусная экскурсия по Белену в Лиссабоне длится 1 час 40 минут и отправляется с площади Фигейра каждый час с 9:30 до 17:30
  • Автобусный тур по современному Лиссабону длится 1 час 40 минут и отправляется от площади Фигейра каждые 2 часа с 10:00 до 16:00
  • Экскурсия на желтой лодке длится 1 час 45 минут и отправляется из Террейру-ду-Пасу в 11:00, 14:00 и 16:00 и из Белен-Маат в 12:00, 15:00 и 5:00 ВЕЧЕРА
  • Экскурсия на желтой лодке доступна по понедельникам, средам, пятницам и субботам
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 212 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
73
3
32
2
11
1
8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
15 фев 2020
(Германия)
Хорошая и быстрая реализация при обмене ваучера на билет. Электронного ваучера было достаточно. Вам не обязательно иметь с собой лишнюю бумагу. Что касается времени в пути, следует учитывать, что в межсезонье время в пути сокращается. Это следует учитывать при ежедневном планировании. Цена определяется различными вариантами транспорта, автобусом, трамваем или лодкой, но трамвай - это собственный городской трамвай, а не исторический.
M
17 мар 2019
(Германия)
Комментарий интересный и обильный (не слишком много, не слишком мало), персонал был полезным (онлайн и водители), и цены были справедливыми. У Yellow Bus проблемы с мелочами. На моем первом автобусе разъем для наушников не работал, но они работали на любом другом автобусе, который я взял. Девяносто пять процентов времени сайт не работал. Мой отель рекомендовал это, поэтому я продолжил. Требуются более точные описания местоположения автобусной остановки.
А
5 ноя 2021
(США)

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