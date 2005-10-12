10 отзывов оставили туристы

Устройтесь поудобнее на паруснике в Doca do Bom Sucesso Marina. Спускаясь вниз по реке Тахо, вы пройдете мимо "Памятника первооткрывателям" под мостом "Ponte 25 de Abril" (Мост 25 апреля). Продолжайте движение по реке Тахо и полюбуйтесь различными архитектурными стилями Лиссабона.
На обратном пути к пристани вы пройдете мимо "Статуи Христа Царя" на южном берегу, а также "Башни Торре-де-Белен". Во время прогулки на закате, у вас будет возможность увидеть закат над горизонтом Лиссабона – романтический вид, идеально подходящий для пар. Вы можете попробовать себя в управлении парусником, с помощью экипажа (нет необходимости в опыте) или просто расслабиться на палубе.
Важно знать
Обратите внимание, что это не экскурсия; услуги гида не предоставляются.
Младенцы и дети всегда должны быть указаны в бронировании, поскольку нужно учитывать максимальную вместимость лодки.
Что входит
Сопровождение экипажа
Один напиток на человека (пиво или безалкогольный напиток, неограниченная родниковая вода)
Лёгкие закуски (арахис или крекеры)
Страхование
НДС
Спасательный жилет
Что не входит
Услуги гида
Личные расходы
Питание
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