10 отзывов оставили туристы

Что Вас ожидает

Устройтесь поудобнее на паруснике в Doca do Bom Sucesso Marina. Спускаясь вниз по реке Тахо, вы пройдете мимо "Памятника первооткрывателям" под мостом "Ponte 25 de Abril" (Мост 25 апреля). Продолжайте движение по реке Тахо и полюбуйтесь различными архитектурными стилями Лиссабона.

На обратном пути к пристани вы пройдете мимо "Статуи Христа Царя" на южном берегу, а также "Башни Торре-де-Белен". Во время прогулки на закате, у вас будет возможность увидеть закат над горизонтом Лиссабона – романтический вид, идеально подходящий для пар. Вы можете попробовать себя в управлении парусником, с помощью экипажа (нет необходимости в опыте) или просто расслабиться на палубе.

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