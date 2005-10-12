10 отзывов оставили туристы

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Лиссабон: парусный тур по реке Тахо

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Лиссабона
Часовой морской тур вдоль живописных берегов.

На комфортном паруснике Doca do Bom Sucesso Marina вы спуститесь вниз по течению и пройдёте рядом с памятником Первооткрывателям, городским символом – фортом Торре-де-Белен, и под знаменитым висячим Мостом 25 апреля.

Выбор прогулки на закате станет прекрасным романтическим событием, а экипаж может помочь попробовать свои силы в управлении парусником.

Расслабьтесь среди красоты берегов Лиссабона и плеска волн.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🧒Подходит для детей

  • €22 за человека

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Лиссабон: парусный тур по реке Тахо
Что Вас ожидает
Устройтесь поудобнее на паруснике в Doca do Bom Sucesso Marina. Спускаясь вниз по реке Тахо, вы пройдете мимо "Памятника первооткрывателям" под мостом "Ponte 25 de Abril" (Мост 25 апреля). Продолжайте движение по реке Тахо и полюбуйтесь различными архитектурными стилями Лиссабона.
На обратном пути к пристани вы пройдете мимо "Статуи Христа Царя" на южном берегу, а также "Башни Торре-де-Белен". Во время прогулки на закате, у вас будет возможность увидеть закат над горизонтом Лиссабона – романтический вид, идеально подходящий для пар. Вы можете попробовать себя в управлении парусником, с помощью экипажа (нет необходимости в опыте) или просто расслабиться на палубе.
Важно знать
  • Обратите внимание, что это не экскурсия; услуги гида не предоставляются.
  • Младенцы и дети всегда должны быть указаны в бронировании, поскольку нужно учитывать максимальную вместимость лодки.
Что входит
  • Сопровождение экипажа
  • Один напиток на человека (пиво или безалкогольный напиток, неограниченная родниковая вода)
  • Лёгкие закуски (арахис или крекеры)
  • Страхование
  • НДС
  • Спасательный жилет
Что не входит
  • Услуги гида
  • Личные расходы
  • Питание

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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