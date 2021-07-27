Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе

Совершите экскурсию по Лиссабону на автобусе с билетом на 24 часа или 48 часов с аудиогидом

3.7
1257 отзывов
В группе
до 100 чел.
Совершите экскурсию по Лиссабону на автобусе с билетом на 24 часа или 48 часов с аудиогидом.

Изучите различные достопримечательности города по разным маршрутам, что позволит не спеша увидеть то, что вам по душе.
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе
Лиссабон: тур на hop-on hop-off автобусе

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Россио
  • Campo Pequeno, Лиссабон
  • Каса-дос-Бикос
  • Белем
  • Parque das Nações
  • Памятник открытиям
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените свободу передвижения с автобусной системой hop-on hop-off на четырех маршрутах по Лиссабону и Кашкайшу
  2. Выберите один из 14 языков аудиогида
  3. Загляните в лучшие торговые галереи
  4. Посетите легендарный монастырь Жеронимуш и башню Торри-ди-Белем
  5. Посмотрите на животных в зоопарке и на рыб в океанариуме Лиссабона
  6. Выпейте кофе на площади Росиу — любимой площади местных жителей
  7. Посетите прибрежный космополитичный городок Кашкайш
  8. Остановитесь у дома Бикуш — здания XVI века, покрытого шипами
  9. Взгляните на Campo Pequeno, впечатляющую арену для корриды
Посмотрите весь Лиссабон на экскурсии, которая дает вам свободу планировать свой собственный маршрут с этой обзорной экскурсией на целый день, которая охватывает 3 отдельных маршрута. Благодаря регулярным остановкам на всем пути вы полностью контролируете ситуацию. Садитесь и выходите в любое время и в любом месте и посетите столько достопримечательностей, садов или торговых бульваров, сколько захотите. Вы также можете воспользоваться аудиогидами на борту на 16 языках.

Линия Белен (Красная линия):

  • Остановка 1 - площадь Маркиза де Помбала.
  • Остановка 2 - Рестаурадорес.
  • Остановка 3 - Rua do Comercio.
  • Остановка 4 - Mercado da Ribeira.
  • Остановка 5 - Museu dos Coches.
  • Остановка 6 - Palacio da Ajuda.
  • Остановка 7 - Mosteiro dos Jeronimos.
  • Остановка 8 - Торре-де-Белен.
  • Остановка 9 - Padrão dos Descobrimentos.
  • Остановка 10 - МААТ.
  • Остановка 11 - Докас.
  • Остановка 12 - Эштрела.
  • Остановка 13 - Amoreiras.
  • Остановка 14 - El Corte Inglés.
  • Остановка 15 - Вершина парка Эдуарда VII.
  • Остановка 16 - площадь Маркиза Помбала.

Линия Ориенте (Синяя линия):

  • Остановка 1 - Marquês de Pombal.
  • Остановка 2 - Рестаурадорес.
  • Остановка 3 - Rua do Comercio.
  • Остановка 4 - Casa dos Bicos.
  • Остановка 5 - Cais Sul e Sueste.
  • Остановка 6 - Терминал Крузейрос.
  • Остановка 7 - Estação de Stª Apolonia.
  • Остановка 8 - Museu do Azulejo.
  • Остановка 9 - Oceanário.
  • Остановка 10 - Casino Lisboa.
  • Остановка 11 - CC Vasco da Gama.
  • Остановка 12 - Торре Васко да Гама.
  • Остановка 13 - Gare do Oriente.
  • Остановка 14 - Torre do Tombo.
  • Остановка 15 - Зоопарк.
  • Остановка 16 - Мескита.
  • Остановка 17 - El Corte Inglês.
Остановка 18 - Alto do Parque Ed. VII
Остановка 19 - Marquês de Pombal.

Замковая линия (зеленая линия):

  • Остановка 1 - Praça Marquês de Pombal.
  • Остановка 2 - Casa Museu Amália Rodrigues.
  • Остановка 3 - Miradouro S. Pedro De Alcântara.
  • Остановка 4 - Cais do Sodré.
  • Остановка 5 - Rua do Comércio.
  • Остановка 6 - Южный и Южный пирсы.
  • Остановка 7 - Museu do Fado.
  • Остановка 8 - Мартим Мониш.
  • Остановка 09 - Portas do Sol [Castelo S. Jorge].
  • Остановка 10 - Рестаурадореш.
  • Остановка 11 - Парк Эдуарко VII.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусная экскурсия по Лиссабону
  • 24-часовой или 48-часовой билет на автобус, чтобы исследовать Лиссабон в удобном для вас темпе
  • Аудиогид на 16 языках
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусах
  • Скидки на посещение основных достопримечательностей, таких как памятники, музеи, рестораны и магазины
Что не входит
  • Доступ к памятникам
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Летняя шляпа
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Зонтики
Важная информация
  • Интервал движения по маршруту Belem: каждый час последнее отправление в 17:00
  • Интервал движения по маршруту Castle: каждые 45 минут последнее отправление в 17:15
  • Интервал движения по маршруту Oriente: каждые два часа последнее отправление в 16:00 обеденный перерыв в 14:15
  • Автобусные туры не проводятся 25 декабря и 1 января
  • По линии Castle Line курсируют только одноэтажные автобусы
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
27 июля 2021
По состоянию на июль 2021 года в эксплуатации находятся 2 линии: (зеленая) замковая линия, которая проведет вас через тесный исторический центр города к замку Сан-Хорхе на меньшем автобусе (около 40 минут, чтобы завершить поездку туда и обратно), и открытая 'верхняя двухэтажная (красная) линия Белен, которая доставит вас из Лиссабона в муниципалитет Белен, демонстрируя знаменитую башню береговой обороны и памятник эпохе открытий (около часа и 10 минут на завершение). В Белене вы также можете посетить монастырь Святого Иеронимо, гробницу Васко да Гамы и Морской музей. Аудиогид очень информативный и легкий для понимания, с приятными антрактами, в которых звучит местная музыка фаду. За дополнительную плату в размере 12 евро с человека мы также забронировали лодочную экскурсию между центром Лиссабона и Беленом. Когда мы отправились в тур, он был довольно пустым, иногда мы были единственными людьми в автобусе, несомненно, из-за мер Covid в Португалии, отпугивающих иностранных туристов,
M
23 фев 2020
Единственное, что хорошо, это то, что у вас есть шанс увидеть больше за меньшее время, чем у любого другого человека. Я купил билет на 3 автобуса, но нашел время использовать его до Кашкайша. Зимой это сложно, так как в день всего 2 маршрута. И стопы должны быть более узнаваемыми. Пример: в Белене не было никаких указателей на автобусную остановку. Они должны исправить пробки, многие из них не работали.
K
11 окт 2019
Нам очень понравился опыт в Лиссабоне. Мы сделали это на следующий день после небольшого группового тура в Лиссабоне, как возможность вернуться назад и увидеть вещи, которые нам понравились более подробно. Автобусы были чистыми, все работали хорошо, и они были вовремя. Мы регулярно используем эти автобусы в городах по всему миру. Рад поддержать наш опыт в Лиссабоне и рекомендовать. У нас была прекрасная погода.
Ещё 1254 отзыва

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