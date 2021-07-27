Остановитесь у дома Бикуш — здания XVI века, покрытого шипами
Взгляните на Campo Pequeno, впечатляющую арену для корриды
Посмотрите весь Лиссабон на экскурсии, которая дает вам свободу планировать свой собственный маршрут с этой обзорной экскурсией на целый день, которая охватывает 3 отдельных маршрута. Благодаря регулярным остановкам на всем пути вы полностью контролируете ситуацию. Садитесь и выходите в любое время и в любом месте и посетите столько достопримечательностей, садов или торговых бульваров, сколько захотите. Вы также можете воспользоваться аудиогидами на борту на 16 языках.
Линия Белен (Красная линия):
Остановка 1 - площадь Маркиза де Помбала.
Остановка 2 - Рестаурадорес.
Остановка 3 - Rua do Comercio.
Остановка 4 - Mercado da Ribeira.
Остановка 5 - Museu dos Coches.
Остановка 6 - Palacio da Ajuda.
Остановка 7 - Mosteiro dos Jeronimos.
Остановка 8 - Торре-де-Белен.
Остановка 9 - Padrão dos Descobrimentos.
Остановка 10 - МААТ.
Остановка 11 - Докас.
Остановка 12 - Эштрела.
Остановка 13 - Amoreiras.
Остановка 14 - El Corte Inglés.
Остановка 15 - Вершина парка Эдуарда VII.
Остановка 16 - площадь Маркиза Помбала.
Линия Ориенте (Синяя линия):
Остановка 1 - Marquês de Pombal.
Остановка 2 - Рестаурадорес.
Остановка 3 - Rua do Comercio.
Остановка 4 - Casa dos Bicos.
Остановка 5 - Cais Sul e Sueste.
Остановка 6 - Терминал Крузейрос.
Остановка 7 - Estação de Stª Apolonia.
Остановка 8 - Museu do Azulejo.
Остановка 9 - Oceanário.
Остановка 10 - Casino Lisboa.
Остановка 11 - CC Vasco da Gama.
Остановка 12 - Торре Васко да Гама.
Остановка 13 - Gare do Oriente.
Остановка 14 - Torre do Tombo.
Остановка 15 - Зоопарк.
Остановка 16 - Мескита.
Остановка 17 - El Corte Inglês.
Остановка 18 - Alto do Parque Ed. VII
Остановка 19 - Marquês de Pombal.
Замковая линия (зеленая линия):
Остановка 1 - Praça Marquês de Pombal.
Остановка 2 - Casa Museu Amália Rodrigues.
Остановка 3 - Miradouro S. Pedro De Alcântara.
Остановка 4 - Cais do Sodré.
Остановка 5 - Rua do Comércio.
Остановка 6 - Южный и Южный пирсы.
Остановка 7 - Museu do Fado.
Остановка 8 - Мартим Мониш.
Остановка 09 - Portas do Sol [Castelo S. Jorge].
Остановка 10 - Рестаурадореш.
Остановка 11 - Парк Эдуарко VII.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусная экскурсия по Лиссабону
24-часовой или 48-часовой билет на автобус, чтобы исследовать Лиссабон в удобном для вас темпе
Аудиогид на 16 языках
Бесплатный Wi-Fi в автобусах
Скидки на посещение основных достопримечательностей, таких как памятники, музеи, рестораны и магазины
Что не входит
Доступ к памятникам
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Летняя шляпа
Фотоаппарат
Не допускаются
Зонтики
Важная информация
Интервал движения по маршруту Belem: каждый час последнее отправление в 17:00
Интервал движения по маршруту Castle: каждые 45 минут последнее отправление в 17:15
Интервал движения по маршруту Oriente: каждые два часа последнее отправление в 16:00 обеденный перерыв в 14:15
Автобусные туры не проводятся 25 декабря и 1 января
По линии Castle Line курсируют только одноэтажные автобусы
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
27 июля 2021
По состоянию на июль 2021 года в эксплуатации находятся 2 линии: (зеленая) замковая линия, которая проведет вас через тесный исторический центр города к замку Сан-Хорхе на меньшем автобусе (около 40 минут, чтобы завершить поездку туда и обратно), и открытая 'верхняя двухэтажная (красная) линия Белен, которая доставит вас из Лиссабона в муниципалитет Белен, демонстрируя знаменитую башню береговой обороны и памятник эпохе открытий (около часа и 10 минут на завершение). В Белене вы также можете посетить монастырь Святого Иеронимо, гробницу Васко да Гамы и Морской музей. Аудиогид очень информативный и легкий для понимания, с приятными антрактами, в которых звучит местная музыка фаду. За дополнительную плату в размере 12 евро с человека мы также забронировали лодочную экскурсию между центром Лиссабона и Беленом. Когда мы отправились в тур, он был довольно пустым, иногда мы были единственными людьми в автобусе, несомненно, из-за мер Covid в Португалии, отпугивающих иностранных туристов,
M
Maria
23 фев 2020
Единственное, что хорошо, это то, что у вас есть шанс увидеть больше за меньшее время, чем у любого другого человека. Я купил билет на 3 автобуса, но нашел время использовать его до Кашкайша. Зимой это сложно, так как в день всего 2 маршрута. И стопы должны быть более узнаваемыми. Пример: в Белене не было никаких указателей на автобусную остановку. Они должны исправить пробки, многие из них не работали.
K
Ken
11 окт 2019
Нам очень понравился опыт в Лиссабоне. Мы сделали это на следующий день после небольшого группового тура в Лиссабоне, как возможность вернуться назад и увидеть вещи, которые нам понравились более подробно. Автобусы были чистыми, все работали хорошо, и они были вовремя. Мы регулярно используем эти автобусы в городах по всему миру. Рад поддержать наш опыт в Лиссабоне и рекомендовать. У нас была прекрасная погода.
Ещё 1254 отзыва
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