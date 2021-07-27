По состоянию на июль 2021 года в эксплуатации находятся 2 линии: (зеленая) замковая линия, которая проведет вас через тесный исторический центр города к замку Сан-Хорхе на меньшем автобусе (около 40 минут, чтобы завершить поездку туда и обратно), и открытая 'верхняя двухэтажная (красная) линия Белен, которая доставит вас из Лиссабона в муниципалитет Белен, демонстрируя знаменитую башню береговой обороны и памятник эпохе открытий (около часа и 10 минут на завершение). В Белене вы также можете посетить монастырь Святого Иеронимо, гробницу Васко да Гамы и Морской музей. Аудиогид очень информативный и легкий для понимания, с приятными антрактами, в которых звучит местная музыка фаду. За дополнительную плату в размере 12 евро с человека мы также забронировали лодочную экскурсию между центром Лиссабона и Беленом. Когда мы отправились в тур, он был довольно пустым, иногда мы были единственными людьми в автобусе, несомненно, из-за мер Covid в Португалии, отпугивающих иностранных туристов,