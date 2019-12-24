Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте Лиссабон в удобном для вас темпе с гибким билетом на 2 разных автобусных маршрута
Осмотрите исторический центр, перестроенный после разрушительного землетрясения 1755 года
Можете выходить у музеев, которые хотите посмотреть, и садиться обратно
Получите бесплатный доступ к системе общественного транспорта и скидки в ресторанах
Воспользуйтесь подъемником Санта-Жушта, чтобы полюбоваться великолепными видами
Оцените удобство и гибкость тура на автобусе hop-on hop-off по Лиссабону с комбинированным билетом, который дает вам доступ к 2 разным маршрутам!
Садитесь в 2-этажный автобус с открытым верхом и выходите из него по вашему желанию и осмотрите интересные вам достопримечательности. Полюбуйтесь на главные площади и памятники вблизи реки Тахо. Затем оцените яркую и современную часть города в рамках тура Modern Lisbon. Тур
Belém Lisbon охватывает многие знаменитые достопримечательности Лиссабона, включая величественную площадь Росиу (Praça de D. Pedro IV). Прокатитесь по элегантной Авенида да Либердаде к Praça do Marquês de Pombal. Оцените атмосферу Белема, где расположен памятник португальскому веку Великих географических открытий.
Познакомьтесь с более современной частью Лиссабона во время тура Modern Lisbon. Можете выйти возле океанариума и посмотреть на более 16000 птиц, млекопитающих и морских обитателей (вход не включен в стоимость). Прокатитесь мимо дома Бикуш с шипованным фасадом. Узнайте все о знаменитой португальской плитке в музее азулежу (Museu Nacional do Azulejo) или изучите историю фаду в музее фаду.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на 2 тура на двухэтажном автобусе
48-часовой билет на hop-on hop-off автобус Belém Lisbon и Modern Lisbon после первой проверки
Доступ к общественному трамваю Carris Lisbon во время действия билета
Доступ к национальным памятникам: подъемнику Санта-Жуст и фуникулерам Лиссабона во время действия билетов
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Вход в музеи/достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Автобусная экскурсия по Белену (1 час 40 минут) отправляется с площади Praça da Figueira каждый час с 09:30 до 17:30
Автобусная экскурсия по современному Лиссабону (1 час 40 минут) отправляется с площади Praça da Figueira каждые два часа с 10:00 до 16:00
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 407 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
24 дек 2019
(ЮАР)
Пользовался транспортом и информацией о мэрах. Три линии освещены в туре: современный Лиссабон, Belèm и Monumental Lisbon. Это покрывает очень широкую область Лиссабона и обеспечивает превосходный обзор - хорошее управление временем. Очень полезно, что мы могли бы использовать трамвайные линии. Таким образом, мы могли возвращаться на места и делать покупки еще долго после остановки автобусов. Трамваи продолжаются до 23.00, тогда как автобусы Hop On-Hop Off ходят только до 17.45 зимой. Предлагайте больше информации о сайтах и улучшайте координацию между текущими комментариями и сайтами.
S
Sherene
31 авг 2019
(США)
Отличный тур! Я нашел автобусы легко доступными, мне не пришлось долго ждать, пока они придут. Мы купили 48-часовой Belém и современный тур по Лиссабону. Сделали ли они оба в первый день, затем запланировали поездку в зоопарк на следующий день, которая сработала хорошо. Мой единственный совет - принести свои собственные наушники, поскольку те, которые они предоставили, были не самыми лучшими. В целом, определенно рекомендую их.
А
Аноним
26 авг 2019
(США)
Прыгать и выходить из автобуса было удивительным способом путешествовать и / или просматривать различные сайты. Кроме того, вы можете использовать свой билет, чтобы увидеть подъемник Санта Хуста и воспользоваться трамваями Carris. Тем не менее, голосовое руководство в автобусе было ужасным, потому что мне было трудно слушать, когда кто-то, кто сидел передо мной, продолжал переключать канал или тянуть за штекер, который посылает статический заряд на мои затычки для ушей.
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