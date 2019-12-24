Оцените удобство и гибкость тура на автобусе hop-on hop-off по Лиссабону с комбинированным билетом, который дает вам доступ к 2 разным маршрутам!

Садитесь в 2-этажный автобус с открытым верхом и выходите из него по вашему желанию и осмотрите интересные вам достопримечательности. Полюбуйтесь на главные площади и памятники вблизи реки Тахо. Затем оцените яркую и современную часть города в рамках тура Modern Lisbon. Тур

Belém Lisbon охватывает многие знаменитые достопримечательности Лиссабона, включая величественную площадь Росиу (Praça de D. Pedro IV). Прокатитесь по элегантной Авенида да Либердаде к Praça do Marquês de Pombal. Оцените атмосферу Белема, где расположен памятник португальскому веку Великих географических открытий.

Познакомьтесь с более современной частью Лиссабона во время тура Modern Lisbon. Можете выйти возле океанариума и посмотреть на более 16000 птиц, млекопитающих и морских обитателей (вход не включен в стоимость). Прокатитесь мимо дома Бикуш с шипованным фасадом. Узнайте все о знаменитой португальской плитке в музее азулежу (Museu Nacional do Azulejo) или изучите историю фаду в музее фаду.