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Лиссабон: Входной билет на смотровую площадку AMOREIRAS 360°

Спутник Т.
Спутник Т. – Гид из Лиссабона
С площадки вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города, живописные холмы, дворцы и замки 🏰.

А также сможете воспользоваться подзорными трубами.
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Лиссабон: Входной билет на смотровую площадку AMOREIRAS 360°
Лиссабон: Входной билет на смотровую площадку AMOREIRAS 360°

Что вы увидите

  • Река Тежу
  • Мост 25 апреля
  • Христос-Царь
  • Маэ Агуа (Мать Воды)
  • Мост Васко да Гама
  • Замок Святого Георгия
  • Собор Лиссабона
  • Базилика-да-Эштрела
  • Торри-ди-Белен
  • Дворец Ажуда
  • Беленский дворец
  • Жеронимуш
  • Ботанический сад Ажуда
  • Парк Эдуарда VII
Что Вас ожидает:Смотровая площадка Amoreiras 360 °, расположена на вершине Торрес-де-лас-Морерас - символа Лиссабона, и является одной из самых высоких точек города, позволяет посетителям насладиться уникальным видом на Лиссабон.
С вершины, 174 м над уровнем моря 🌊, можно наслаждаться 360-градусным панорамным видом на португальскую столицу, увидеть город 🏙️ со всех сторон, его холмы, дома, реку Тежу, замок 🏰 и основные памятники португальской столицы ⭐️ площадка оборудована бесплатными подзорными трубами и информативными картами исторических достопримечательностей 🏛️ города
Важная информация: • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Вода и легкий перекус
Что входит
  • Входной билет на смотровую площадку AMOREIRAS 360°
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Av. Eng. Duarte Pacheco 1070, 1070-103 Lisboa
Лиссабон: Входной билет на смотровую площадку AMOREIRAS 360°
Лиссабон: Входной билет на смотровую площадку AMOREIRAS 360°
Лиссабон: Входной билет на смотровую площадку AMOREIRAS 360°
Лиссабон: Входной билет на смотровую площадку AMOREIRAS 360°

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Т.
Спутник Т.
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