Что Вас ожидает:Смотровая площадка Amoreiras 360 °, расположена на вершине Торрес-де-лас-Морерас - символа Лиссабона, и является одной из самых высоких точек города, позволяет посетителям насладиться уникальным видом на Лиссабон.

С вершины, 174 м над уровнем моря 🌊, можно наслаждаться 360-градусным панорамным видом на португальскую столицу, увидеть город 🏙️ со всех сторон, его холмы, дома, реку Тежу, замок 🏰 и основные памятники португальской столицы ⭐️ площадка оборудована бесплатными подзорными трубами и информативными картами исторических достопримечательностей 🏛️ города

Важная информация: • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит