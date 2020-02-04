Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1

Откройте для себя Лиссабон в своем собственном темпе в 3 различных hop-on hop-off турах! С вашим неограниченным

4.3
689 отзывов
В группе
до 50 чел.
Откройте для себя Лиссабон в своем собственном темпе в 3 различных hop-on hop-off турах! С вашим неограниченным 48-часовым билетом вы сможете увидеть достопримечательности Лиссабона, узнать о его увлекательной истории, окунуться в очаровательную атмосферу и посетить новые современные районы.
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1
Лиссабонские автобусные и трамвайные туры 3-в-1

Что вы увидите 🤩

  • Алфама
  • Подъемник Элевадор-ди-Санта-Жушта
  • Замок Святого Георгия
  • Монастырь Жеронимуш
  • Река Тахо
  • Торговая площадь, Лиссабон
  • Белем
  • Кафедральный собор Лиссабона
  • Мурария
  • Триумфальная Арка на руа Аугушта
  • Байрру-Алту
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите 4 разные экскурсии по Лиссабону с билетом на 48 часов
  2. Откройте для себя исторические районы и оживленные современные кварталы города
  3. Прокатитесь на историческом трамвае, самом старинном транспорте Лиссабона
  4. Воспользуйтесь скидками в музеях, ресторанах и барах
  5. Поднимитесь на подъемнике Санта-Жушта, билет на который включен в стоимость
Проведите 48 часов, наслаждаясь Лиссабоном в полной мере на двух двухэтажных автобусных турах и историческом трамвайном туре!
Вы откроете для себя главные площади, проспекты и памятники Лиссабона во время тура по Белену, а также живописную и современную часть города во время тура по современному маршруту.
Экскурсия по Белену более подробно познакомит вас с монументальным кварталом Белен. Это самая важная достопримечательность Лиссабона, известная своими памятниками, музеями и другими достопримечательностями.
Экскурсия на трамвае по холмам познакомит вас с более традиционными районами города, такими как Алфама, Моурария, Байша, Шиаду, Эштрела и Лапа. Это уникальная возможность прокатиться на старейшем транспортном средстве Лиссабона.
Посетите традиционные кварталы Лиссабона на холме замка Святого Георгия на борту старинного старинного трамвая и познакомьтесь с некоторыми из самых красивых смотровых площадок города. Наслаждайтесь захватывающими видами на фоне уникального солнечного света города и его уникальной архитектуры.
Узнайте об истории рыбной ловли в новом музее Востока, который когда-то был хранилищем соленой трески для рыбы из Северного моря. Белен - это место, которое рассказывает историю своими музеями и памятниками, поэтому вам понадобится время, чтобы все увидеть. Монастырь Жеронимуш, башня Белен и Padrão dos descobrimentos - некоторые из достопримечательностей, которые необходимо посетить.
В любом из этих туров вы можете садиться и выходить в любое время и в любом месте!

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 двухэтажных тура
  • 1 экскурсия на историческом трамвае
  • Бесплатное пользование общественным транспортом - трамваи, фуникулеры, лифт Санта-Хуста
  • Аудиогид на 12 языках (только для экскурсий по Белену, Модерн и Хиллс на трамвае)
  • Вход на подъемник Санта-Хуста
  • Чтобы воспользоваться услугами, включенными в ваш билет на Yellowbus, сначала обменяйте свой ваучер - вы можете сделать это в наших киосках Yellowbus или на борту наших туров
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности
  • Трансфер из отеля и назад
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Ваш билет действителен в течение 48 часов после его обмена
  • Аудиогид доступен на португальском, английском, испанском, французском, итальянском, немецком, голландском, японском, русском, бразильском португальском, шведском и китайском языках
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

C
4 фев 2020
Обменяли ваучер в автобусном киоске возле зала прилета в аэропорту и прыгали на Аэробус. Трамвайные и автобусные туры - все замечательно - у нас был билет на 48 часов, к сожалению, экскурсия на лодке началась только на следующий день после истечения срока действия нашего билета - внимательно прочитайте все детали и детали!! Я рекомендую Лиссабон 4-в-1, и я бы купил снова, если вернусь в город, так как есть так много, чтобы увидеть.
А
22 апр 2017
по большей части туристические автобусы были в порядке. 3 из остановок на карте были закрыты, что было позором, так как я действительно с нетерпением ждал встречи с мостом. На некоторых маршрутах были сломаны порты для наушников, поэтому мы не могли слушать управляемый рассказ и не могли сменить место, так как автобус был переполнен. На 2-й половине синего маршрута водитель автобуса ушел с карты и также принял больше клиентов, чем было мест, так что вы оказались в переполненном, горячем автобусе без возможности сесть и, конечно, без повествования. но в целом это была хорошая ценность, и когда вы могли слушать рассказ, он был информативным и хорошим.
А
3 авг 2019
Это был худший экскурсионный опыт, который мы когда-либо имели. Водители грубые, они просто занимаются своими делами (например, используя свои мобильные телефоны) и не заботятся о пассажирах. Записи не соответствуют сценам. Глядя на другие экскурсионные автобусы, они кажутся намного лучше, менее шумными и более комфортными. Выберите что-нибудь еще, кроме этой компании.
Ещё 686 отзывов

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