Проведите 48 часов, наслаждаясь Лиссабоном в полной мере на двух двухэтажных автобусных турах и историческом трамвайном туре!

Вы откроете для себя главные площади, проспекты и памятники Лиссабона во время тура по Белену, а также живописную и современную часть города во время тура по современному маршруту.

Экскурсия по Белену более подробно познакомит вас с монументальным кварталом Белен. Это самая важная достопримечательность Лиссабона, известная своими памятниками, музеями и другими достопримечательностями.

Экскурсия на трамвае по холмам познакомит вас с более традиционными районами города, такими как Алфама, Моурария, Байша, Шиаду, Эштрела и Лапа. Это уникальная возможность прокатиться на старейшем транспортном средстве Лиссабона.

Посетите традиционные кварталы Лиссабона на холме замка Святого Георгия на борту старинного старинного трамвая и познакомьтесь с некоторыми из самых красивых смотровых площадок города. Наслаждайтесь захватывающими видами на фоне уникального солнечного света города и его уникальной архитектуры.

Узнайте об истории рыбной ловли в новом музее Востока, который когда-то был хранилищем соленой трески для рыбы из Северного моря. Белен - это место, которое рассказывает историю своими музеями и памятниками, поэтому вам понадобится время, чтобы все увидеть. Монастырь Жеронимуш, башня Белен и Padrão dos descobrimentos - некоторые из достопримечательностей, которые необходимо посетить.

В любом из этих туров вы можете садиться и выходить в любое время и в любом месте!