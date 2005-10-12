Побывайте в лиссабонском океанариуме, который с момента открытия в 1998 году посетило более 17 миллионов человек из 140 стран мира. Этот крупнейший в Европе крытый океанариум расположился на площадях Всемирной выставки 1998 года. Билет 🎫 дает право на посещение всех постоянных выставок.

Ознакомьтесь с потрясающей и невероятно сложной экспозицией мировых океанов, насчитывающей более 8000 животных 500 различных видов. Вас ждут 4 отдельные зоны, посвященные Северной Атлантике, Антарктике, умеренным широтам Тихого океана, а также тропической части Индийского океана. Все они отделены от центрального аквариума большими акриловыми панелями, создающими впечатление, что все обитатели находятся в одном огромном соленом водоеме.