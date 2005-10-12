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Лиссабонский океанариум: входной билет

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Лиссабона
Океанариум – это всегда радостное и познавательное место для детей, а для взрослых – отличная возможность взглянуть на живой мир, расслабиться и с удовольствием провести время.

Мы предлагаем вам забронировать посещение лиссабонского океанариума, где представлено более 8000 морских животных со всех уголков планеты.

Исследуйте природу Северной Атлантики, Антарктики, умеренных широт Тихого океана и тропической части Индийского океана.

Это крупнейший в Европе крытый океанариум, который удивит вас своей обширной коллекцией!
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • €22 за человека

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Лиссабонский океанариум: входной билет
Лиссабонский океанариум: входной билет

Что вы увидите

  • Лиссабонский океанариум
Побывайте в лиссабонском океанариуме, который с момента открытия в 1998 году посетило более 17 миллионов человек из 140 стран мира. Этот крупнейший в Европе крытый океанариум расположился на площадях Всемирной выставки 1998 года. Билет 🎫 дает право на посещение всех постоянных выставок.
Ознакомьтесь с потрясающей и невероятно сложной экспозицией мировых океанов, насчитывающей более 8000 животных 500 различных видов. Вас ждут 4 отдельные зоны, посвященные Северной Атлантике, Антарктике, умеренным широтам Тихого океана, а также тропической части Индийского океана. Все они отделены от центрального аквариума большими акриловыми панелями, создающими впечатление, что все обитатели находятся в одном огромном соленом водоеме.
Что входит
  • Вход на постоянные и временные выставки.
Что не входит
  • Аудиогиды
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Parque das Nações, 1990-221 Лиссабон
Лиссабонский океанариум: входной билет
Лиссабонский океанариум: входной билет
Лиссабонский океанариум: входной билет
Лиссабонский океанариум: входной билет

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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