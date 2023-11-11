На тук-туке по Лиссабону

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Благодаря передвижению на тук-туке, мы увидим даже те места, в которые очень сложно попасть пешком или на автомобиле.

Мы будем колесить по исторической части Лиссабона и увидим за 2 часа столько, сколько не обойти и за 2 дня пешком! Погрузимся в тайны и прошлое площади, триумфальной арки и всех главных достопримечательностей исторического маршрута.
На тук-туке по Лиссабону
На тук-туке по Лиссабону
На тук-туке по Лиссабону
На тук-туке по Лиссабону
На тук-туке по Лиссабону
На тук-туке по Лиссабону
Ближайшие даты:
11
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Коммерции
  • Розовая улица
  • Церковь Святого Антония
  • Блошиный рынок (вторник и суббота)
  • Кафедральный собор
  • Смотровая площадка Portas do Sol
  • Смотровая площадка Santa Luzia
  • Смотровая площадка Senhora do Monte
  • Церковь Святого Винсента
  • Национальный пантеон Португалии
  • Музей Фаду
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Во время нашей поездки на тук-туке по Лиссабону мы осмотрим старейший район города — Алфама, с традиционной музыкой фаду. Прогуляемся по красочными узким улочкам, заглянем в историческую прачечную, где всё ещё стирают белье вручную. Мы прокатимся по самым красивым местам Лиссабона, откроем для себя сокровища, спрятанные от туристических глаз в многочисленных улочках города. Будем делать остановки, фотографироваться, делиться интересными историями и просто заряжаться позитивной энергией города. Во время экскурсии мы попробуем традиционный вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике, рецепт которого передается из поколения в поколение с 1870 года. ‌ Этот маршрут — не просто экскурсия, это один из лучших способов открыть для себя Лиссабон!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Поездка на тук-туке
Что не входит
  • Дегустация местного ликёра — 1€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça Dom Luís I 34, 1200-427 Lisboa
Завершение: Площадь Комерции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Необычные
Площадь Коммерции
Популярные места
Триумфальная арка
Святые места
Район Алфама

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