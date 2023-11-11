Благодаря передвижению на тук-туке, мы увидим даже те места, в которые очень сложно попасть пешком или на автомобиле. Мы будем колесить по исторической части Лиссабона и увидим за 2 часа столько, сколько не обойти и за 2 дня пешком! Погрузимся в тайны и прошлое площади, триумфальной арки и всех главных достопримечательностей исторического маршрута.

Описание