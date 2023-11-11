Благодаря передвижению на тук-туке, мы увидим даже те места, в которые очень сложно попасть пешком или на автомобиле.
Мы будем колесить по исторической части Лиссабона и увидим за 2 часа столько, сколько не обойти и за 2 дня пешком! Погрузимся в тайны и прошлое площади, триумфальной арки и всех главных достопримечательностей исторического маршрута.
Мы будем колесить по исторической части Лиссабона и увидим за 2 часа столько, сколько не обойти и за 2 дня пешком! Погрузимся в тайны и прошлое площади, триумфальной арки и всех главных достопримечательностей исторического маршрута.
Ближайшие даты:
11
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12
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13
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даты
Что вас ожидает:
- Площадь Коммерции
- Розовая улица
- Церковь Святого Антония
- Блошиный рынок (вторник и суббота)
- Кафедральный собор
- Смотровая площадка Portas do Sol
- Смотровая площадка Santa Luzia
- Смотровая площадка Senhora do Monte
- Церковь Святого Винсента
- Национальный пантеон Португалии
- Музей Фаду
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВо время нашей поездки на тук-туке по Лиссабону мы осмотрим старейший район города — Алфама, с традиционной музыкой фаду. Прогуляемся по красочными узким улочкам, заглянем в историческую прачечную, где всё ещё стирают белье вручную. Мы прокатимся по самым красивым местам Лиссабона, откроем для себя сокровища, спрятанные от туристических глаз в многочисленных улочках города. Будем делать остановки, фотографироваться, делиться интересными историями и просто заряжаться позитивной энергией города. Во время экскурсии мы попробуем традиционный вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике, рецепт которого передается из поколения в поколение с 1870 года. Этот маршрут — не просто экскурсия, это один из лучших способов открыть для себя Лиссабон!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Поездка на тук-туке
- Что не входит
- Дегустация местного ликёра — 1€
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Praça Dom Luís I 34, 1200-427 LisboaЗавершение: Площадь Комерции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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