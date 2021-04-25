Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»

Погрузиться в атмосферу городских эпох через харизматичные рассказы о фадиштах, варинах и аферистках

4.9
85 отзывов
Валерия
Валерия – Гид из Лиссабона
Один из семи холмов Лиссабона несет на своих плечах древнейшие районы Европы — Морарию и Алфаму.

Здесь родились три португальских феномена: неподражаемое фаду, сообщество местных рыбачек Сонь и крупнейшая финансовая пирамида столетия.

В этих историях живет душа Лиссабона.

И на экскурсии 🧭 вы прикоснетесь к его самобытному миру так, как никогда раньше.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.

Онлайн-Экскурсия

€7 за человека

Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»

Что вы узнаете

  • О чем плачет фаду и как из субкультуры оно превратилось в модное музыкальное течение. Как и когда появились разные направления жанра. Какой была судьба культовых фадишт — Марии Северы, Эрсилии Кошты и Амалии Родригеш. Кого увековечил на своем полотне известный португальский художник Жозе Малео и чей портрет выкупало у мастера правительство Португалии.
  • Каким был портовый Лиссабон позапрошлого века. Кто же это такие, варины, или лиссабонские рыбачки Сони, как им удавалось носить тяжелейшие корзины и почему ими восхищался Альберт Эйнштейн.
  • Как дочь варины стала одной из известнейших финансисток мира и «народным банкиром» Португалии. Как стало возможным создать финасовую пирамиду в период диктатуры Салазара. И чем поражала самая богатая женщина страны — Дона Бранка.

За 1, 5 часа вы погрузитесь в колоритные рассказы об истории 📖 Лиссабона, по-новому взглянете на неповторимое фаду, откроете неизведанные факты о городских субкультурах и по-настоящему ощутите характер португальской столицы ⭐️.

Хорошее настроение, бутылочка вина и прекрасная закуска очень рекомендуются к просмотру экскурсии;)

Как проходит онлайн-экскурсия ⛳

  • Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами:)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии 🧭 мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список «что почитать, посмотреть»

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Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся в онлайн!

🚩 Начало и место завершения: у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
Выберите дату начала онлайн-встречи
  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валерия
Валерия
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда, давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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85 реальных отзывов от туристов

М
25 апр 2021
Огромное спасибо Валерии за интересную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы остались в восторге от нашего замечательного гида - Валерии. Было ощущение что мы знаем ее всю жизнь и были с ней на одной волне :) С огромным удовольствием буду советовать друзьям эту экскурсию и с удовольствием обследую весь Лиссабон с Валерией после открытия границ) Валерия, спасибо вам огромное от нас с мамой :)
T
13 апр 2021
Очень интересная экскурсия, визуально очень красиво, Валерия рассказывает так увлекательно, как будто ты находишься там, на месте, а не за 1000 км. .. Огромное спасибо за яркое погружение в жизнь Лиссабона.
E
25 мар 2021
Очень благодарна Валерии за прекрасно проведенное время. Экскурсия, хоть и онлайн, прошла на одном дыхании. Очень понравился выбор материала - такое вы точно не увидите и не услышите, если пойдете на экскурсию вживую по городу. На экскурсии я познакомилась с особенностями разных районов Лиссабона, с самыми яркими его жителями и, конечно, с рождением знаменитого на весь мир направления в музыке "Песни Фаду". Музыки было действительно много, хорошей, в прекрасном исполнении. И именно благодаря музыке я буквально окунулась в атмосферу города. Если мне доведется побывать там и увидеть все вживую, я непременно закажу пешеходную экскурсию именно у Валерии - сколько путешествую, не часто встречаю настолько увлеченного человека. Я прочитала отзыв от одного из предыдущих посетителей экскурсии - мол ничего такого, что нельзя прочитать в интернете. Сложно поспорить, сейчас в интернете, действительно есть абсолютно все. Вот только живой человек, такой яркий и активный как Валерия, сможет не просто пересказать материал и выбрать для вас самое интересное, но и вдохновить, влюбить в город, заставить желать туда поехать. Если так подумать, любые экскурсии пишутся не из головы, а по книгам, по статьям, вопрос, как этот материал преподнести, чтобы информация осталась в голове. Я бы с удовольствием и еще раз сходила на эту экскурсию вместе с мужем или друзьями за компанию. С уважением, Елена.
Т
20 мар 2021
Валерия очень внимательная к организации экскурсии. Обладает прекрасной харизмой, поставленной речью и удивительной мимикой! спасибо, это было интересно, познавательно и приятно слушать. Если у вас будут еще экскурсии - с удовольствием вернемся (:
Е
19 мар 2021
Валерия, спасибо большое за ту атмосферу, которую вы создали на своём вебинаре! Интересно, увлекательно, познавательно и очень душевно!
N
13 мар 2021
Благодарю за интересную познавательную экскурсию. ! 🌹
Н
11 мар 2021
Огромное спасибо Валерии за экскурсию. Безумно интересно! Валерия великолепный рассказчик, прекрасно держит аудиторию. Всем рекомендую, узнаете много нового.
С
10 мар 2021
Добрый вечер! Очень интересная экскурсия, слушала на одном дыхании. Интересная подача информации, как будто фильм просмотрела Жду следующую экскурсию.
Л
7 мар 2021
Экскурсия - подарок моим друзьям. Вот их комментарий. Спасибо за подарок, только что закончился Зум. Интересный рассказ и замечатная женцина-гид!
Н
5 мар 2021
Добрый день! Мы все умеем гуглить на ютюбе. За те деньги, которые мы заплатили, хотелось бы видеть качественный и структурированный материал, а не что-то собранное из видосов на скорую руку и рассказ строился исходя из того, какое видео попалось. . очень хаотично. Если уж нет он-лайн прогулки, то можно было хотя бы частично самой сходить заснять город, а не жаловаться на то, что в видосах кто-то что-то не снял.
Валерия
Ответ гида:Наталья, к сожалению, вчера действительно была неудачная "прогулка" по всем параметрам. Приношу свои извинения за опоздание. Когда пришел заказ, я честно писала, что это будет вебинар и у нас локдаун. Я подготовила материал по Лиссабону, да это был не мой видео-ряд, так как я не могу гулять по городу! К сожалению, я не смогла поддержать беседу фаната Роналду, и не смогла ответить на вопрос - где можно в Лиссабоне увидеть граффити Роналду - огромное, так как огромного у нас просто нет( Хочу предложить в качестве компенсации другую бесплатную прогулку для вашей компании.
V
3 мар 2021
Моноспектакль в исполнении Валерии был увлекательный, познавательный-прекрасно провела 1, 5 часа. Спасибо, Валерия!!
М
3 мар 2021
Валерия как всегда на высоте. Начиная с нашего первого знакомства осенью 2019 года, не перестаешь умиляться с какой дотошностью и любовью Валерия готовится к своим экскурсиям, как живым так и виртуальным. Рекомендую всем когда будете в Лиссабоне прогуляться с Валерией по его улицам и заглянуть туда где редко встретишь "европейских" или китайских туристов. Удачи Вам Валерия и благоденствия. Михаил и Людмила
В
28 фев 2021
Одна из лучших экскурсий на Трипстер !!! Очень рекомендую ! Уникальные знания истории, лёгкость в общении и желание попасть ещё на экскурсии Валерии !! Спасибо огромное !!!
О
24 фев 2021
Очень здорово, когда, сидя дома, можно вот так погрузиться в атмосферу незнакомого города!! Прямо как будто по Лиссабону прогулялась, да ещё в разные периоды его истории!))
Л
17 фев 2021
Грамотный приятный экскурсовод. Очень познавательная экскурсия. Теперь очень хочется приехать в Лиссабон и все ощутить в живую. Спасибо 🙏
Ещё 70 отзывов

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