Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

Очень благодарна Валерии за прекрасно проведенное время. Экскурсия, хоть и онлайн, прошла на одном дыхании. Очень понравился выбор материала - такое вы точно не увидите и не услышите, если пойдете на экскурсию вживую по городу. На экскурсии я познакомилась с особенностями разных районов Лиссабона, с самыми яркими его жителями и, конечно, с рождением знаменитого на весь мир направления в музыке "Песни Фаду". Музыки было действительно много, хорошей, в прекрасном исполнении. И именно благодаря музыке я буквально окунулась в атмосферу города. Если мне доведется побывать там и увидеть все вживую, я непременно закажу пешеходную экскурсию именно у Валерии - сколько путешествую, не часто встречаю настолько увлеченного человека. Я прочитала отзыв от одного из предыдущих посетителей экскурсии - мол ничего такого, что нельзя прочитать в интернете. Сложно поспорить, сейчас в интернете, действительно есть абсолютно все. Вот только живой человек, такой яркий и активный как Валерия, сможет не просто пересказать материал и выбрать для вас самое интересное, но и вдохновить, влюбить в город, заставить желать туда поехать. Если так подумать, любые экскурсии пишутся не из головы, а по книгам, по статьям, вопрос, как этот материал преподнести, чтобы информация осталась в голове. Я бы с удовольствием и еще раз сходила на эту экскурсию вместе с мужем или друзьями за компанию. С уважением, Елена.