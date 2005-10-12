Посетите Мост 25 апреля, один из самых выдающихся образцов архитектурной и инженерной мысли в мире. Смотровая площадка Pilar 7 – новейшая туристическая и культурная достопримечательность 🏛️ Лиссабона, позволяющая взглянуть на мост со стороны, с которой вы никогда не видели до этого. Вас ждет увлекательное путешествие во времени через все этапы строительства этого национального достояния, финальным аккордом которого станет подъем на лифте на высоту 80 метров. Полюбуйтесь панорамным видом на город 🏙️, особенно район Белем и реку Тахо.

Задержитесь на минутку и задумайтесь о масштабе строения, рассматривая конструкцию опоры со смотровой площадки "Pilar 7", и узнайте самые удивительные факты о строительстве моста. Поднимитесь по подвесной лестнице в другое помещение, где благодаря расположенным над головой и под ногами зеркалам вы сможете заглянуть в самое сердце седьмой опоры.

По мере того, как вы приближаетесь к самой площадке, полюбуйтесь невероятным видом на набережную. Смотровая площадка, расположенная на одном уровне с автомобильной дорогой, идущей через мост, является главным местом достопримечательности и предоставляет угол обзора, который уж точно не разочарует. Зоны, недоступные до настоящего момента, такие как вершины опор, теперь можно посетить благодаря виртуальному туру при покупке соответствующей услуги.