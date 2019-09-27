7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сетубал: живая Португалия в миниатюре

В Сетубале вы найдете все то, зачем люди едут в Португалию: океан, потрясающие виды, вкусную еду, аутентичную культуру и дома, облицованные азулежу. Я помогу вам почувствовать ритм жизни обычного португальца: проведу по самым интересным улочкам Старого города, покажу панорамные точки с бесподобными видами на Атлантику и расскажу об особенностях местного менталитета. Вы сделаете фотографии в самых красивых уголках Сетубала – как профессиональный фотограф, я с удовольствием поделюсь разведанными яркими и фотогеничными ракурсами города. А в конце прогулки, если захотите, отведу вас на секретный пляж всего в 15 минутах ходьбы от центра Сетубала, где вы сможете отдохнуть после экскурсии.

Португальская кухня во всей красе

Бесспорно, за знакомством с португальской кухней нужно ехать в Сетубал! На местном рынке – крупнейшем рынке морепродуктов в Португалии – вы увидите редкие виды рыб и других морских животных (для этого прийти сюда нужно рано утром). Затем я сделаю для вас кулинарный обзор местных ресторанов: расскажу, куда обязательно стоит сходить и что попробовать. Вы узнаете, где подают самых вкусных улиток, насладитесь лучшим шоку фрито (блюдо из каракатиц) в Португалии, попробуете вкуснейшее домашнее вино и заглянете в магазин, где португальцы покупают сыры, вина и лучшую выпечку в городе.