7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Сетубал — самый «вкусный» город Португалии

Провести день, гуляя по колоритным улочкам, наслаждаясь океаном и пробуя лучшие морепродукты

Anna
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Anna – ваш гид
Чтобы понять дух Португалии, исследовать её нужно без суеты и бесчисленных туристов, и идеальное для этого место — небольшой городок Сетубал всего в 40 минутах от Лиссабона.

Здесь вы погрузитесь в настоящую, размеренную португальскую жизнь, насладитесь видами океана, а главное — попробуете лучшие в стране морепродукты.

Я покажу, где можно отведать свежих устриц, сардин, улиток, вкуснейший шоку фрито и мушкатель, помогу найти лучшие ракурсы для атмосферных фотографий и стану вашим проводником по аутентичным закоулкам Сетубала.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
5
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии

Что вас ожидает

Сетубал: живая Португалия в миниатюре
В Сетубале вы найдете все то, зачем люди едут в Португалию: океан, потрясающие виды, вкусную еду, аутентичную культуру и дома, облицованные азулежу. Я помогу вам почувствовать ритм жизни обычного португальца: проведу по самым интересным улочкам Старого города, покажу панорамные точки с бесподобными видами на Атлантику и расскажу об особенностях местного менталитета. Вы сделаете фотографии в самых красивых уголках Сетубала – как профессиональный фотограф, я с удовольствием поделюсь разведанными яркими и фотогеничными ракурсами города. А в конце прогулки, если захотите, отведу вас на секретный пляж всего в 15 минутах ходьбы от центра Сетубала, где вы сможете отдохнуть после экскурсии.

Португальская кухня во всей красе
Бесспорно, за знакомством с португальской кухней нужно ехать в Сетубал! На местном рынке – крупнейшем рынке морепродуктов в Португалии – вы увидите редкие виды рыб и других морских животных (для этого прийти сюда нужно рано утром). Затем я сделаю для вас кулинарный обзор местных ресторанов: расскажу, куда обязательно стоит сходить и что попробовать. Вы узнаете, где подают самых вкусных улиток, насладитесь лучшим шоку фрито (блюдо из каракатиц) в Португалии, попробуете вкуснейшее домашнее вино и заглянете в магазин, где португальцы покупают сыры, вина и лучшую выпечку в городе.

Организационные детали

  • Бонусом к экскурсии станут 5 ваших фотографий в профессиональной обработке на память в электронном виде.
  • Экскурсия начинается на вокзале в Сетубале, куда вы добираетесь самостоятельно из Лиссабона на автобусе или поезде (стоимость одного билета в обоих случаях – € 4,50, поездка занимает примерно 1 час):
  • Поезд в Лиссабоне отправляется от станции Roma-Areeiro ( Sete-Rios и Entrecampos). Ни одна из этих станций напрямую не связана с метро, но станция Sete-Rios находится ближе всего к станции Jardim Zoológico на синей линии.
  • Доехать на автобусе можно с остановки Praça de Espanha (маршрут 561) или остановки Gare do Oriente (маршрут 562).
  • В стоимость экскурсии не включены напитки и еда.
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии
Сетубал — самый «вкусный» город Португалии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Анна и мне 30 лет. В моей карте путешествий 5 материков, 8 лет жизни в Китае и 2 в Эквадоре. Несколько лет я работала гидом с российскими туристами в Китае, пока не стала стюардессой. За 6 лет работы в китайской авиакомпании я посетила множество стран и знаю, что интересно путешественникам в первую очередь. В прошлом году моя мечта сбылась и теперь я живу «в самом лучшем городе на море»! Объездив всю Португалию, мы с мужем выбрали именно Сетубал — в этом городе я чувствую себя счастливой каждый день, и хочу делиться его атмосферой со всеми желающими! Я люблю активно отдыхать, вкусно поесть, изучать и открывать для себя что-то новое. Среди моих увлечений — серфинг, хайкинг, фотография, китайский, английский, испанский, а сейчас я в процессе изучения португальского.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
27 сентября 2019
Интереснейшая экскурсия и обаятельнейшая девушка! Анна - замечательный гид, фотограф и человек!!! Очень знающая, интересная рассказчица, талантливая фотограф. Гибкая в планировании времени и места встречи, точная по времени. Экскурсия больше похожа на приятную увлекательную прогулку - то с чашечкой кофе, то с рюмочкой мушкатель ))) Анна удивительно рассказывает - не общеизвестные факты, а необычные и мало известные даже местным, она приведёт вас в места, о которых опять же, даже местные жители не знают. Она покажет вам Сетубал так, что вы несомненно, влюбитесь в него как и мы и как мы, захотите в него обязательно вернуться!
Отдельно заслуживают внимания фотографии Анны, и фото видео коллаж от неё - абсолютно удивительное видео, которое радостно показать друзьям и пересматривать самим в холодные осенние вечера! Спасибо, Анна!!! 🌹🌹🌹
Елена
1 июля 2019
Хочется выразить Анне огромную благодарность за экскурсию. С самого начала, ещё когда мы были дома, она позаботились об организации, рассказала как доехать, расписание, где лучше сесть и т. п. Мы были первый раз в Португалии, но я думаю и для искушенного путешественника будет очень интересно. Анна интересный собеседник, сама много путешествующая, хорошо чувствующая людей и умеющая подстроить разговор, чтобы вам было интересно. Мой муж обычно не разговорчивый, очень оживился и рассказывал истории😉Мы не заметили как прошла экскурсия, не хотелось её отпускать 😊 Увидели много интересного, попробовали что хотели, в предвкушении фото, т. к. места были волшебные. Обязательно хотим вернуться в самый вкусный город Португалии и увидеть дельфинов не только в музее. Всем рекомендую.
16 мая 2019
Хотим выразить глубокую признательность Анне, нашему гиду по Сетубалу, умнице и красавице, разностороннему человеку и талантливому фотографу за прекрасный день в уютном старинном городе Сетубал. Анна не уставала делиться с нами знаниями о истории города и его людях, о кулинарных изысках и пристрастиях португальцев. Рыбные ресторанчики и кафешки, дегустация местных вин, пляжи...к тому же, мы переночевали в типичном португальском доме, который предложила нам Анна. Спасибо за прекрасное настроение и возможность почувствовать атмосферу настоящей Португалии!!! Всем рекомендуем Анну как прекрасного гида и влюбленного в Португалию человека.
Ирина и Андрей, Санкт- Петербург
23 сентября 2018
Были вдвоем с подругой. Экскурсия очень понравилась, я бы даже назвала ее прогулкой. Город очень приятный, прогулялись по улочкам, зашли на рынок, выпили чашечку кофе, попробовали мускатель. Поднялись в форт, он приятно удивил и виды оттуда великолепные. Аня посоветовала ресторан с вкуснейшей камбалой и каракатицей. А фотки получились просто потрясающие. Спасибо.
20 сентября 2018
Это было великолепно! Анна настолько позитивный человек ,что сразу заряжает позитивом и радостью. Было все: и достопримечательности, и рынок, и прекрасный ресторан, где мы попробовали жареную каракатицу. А главное с любовью было рассказано об этом замечательном месте, что захотелось вернуться туда снова. Всем рекомендую :знакомьтесь и влюбляйтесь в Сетубал с Анной!
18 сентября 2018
Это был очень уютный день! Хотя мы добирались до Сетубала самостоятельно из Лиссабона, Анна помогла с расписанием, подсказала, как лучше добраться до городка, всегда была на связи. Этот жень язык не поворачивается назвать экскурсией, показалось, что это познавательная прогулка со старой подругой. Анна очень непринужденно рассказывала о жизни в этом небольшой городе. И как же вкусно мы поели)) Это точно самый вкусный город Португалии. А бонусом было то, что Анна нас пофотографировала и прислала через пару дней шикарные обработанные фото. Очень рекомендую, если хотите порелаксировать, прогуляться и вкусно поесть в сопровождении человека, который живет и страстно любит это место. Вы заразитесь ее энтузиазмом)
11 июля 2018
Большое спасибо за прекрасно проведённые время. Сетубал - очень интересный городок с потрясающими видами, вкусной едой. Анна очень хороший и интересный собеседник. Она нас познакомила с городом, посоветовала где лучше попробовать вкусное вино и конечно отведать наивкуснейших сардин (в местном семейном ресторане), в который мы вернулись ещё раз через несколько дней, сделала прекрасные фото. Мы получили море впечатлений! Рекомендую всем!

Anna проводит ещё 2 экскурсии

Дегустационный вечер в СетубалеДегустационный вечер в СетубалеДегустационный вечер в Сетубале
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3 отзыва
Погрузиться в атмосферу настоящей Португалии и попробовать традиционные напитки и деликатесы
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Гастрономические экскурсии в Лиссабоне

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