56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Солнечный Лиссабон

Знакомство с яркой, древней и самой западной столицей Европы

Антон
Задать вопрос
Антон – ваш гид
Если вы впервые ступили на португальскую землю, то самое время покорять Лиссабон: узнавать его секреты, штурмовать холмы со смотровыми площадками, топтать брусчатку улиц, где дома облицованы азулежу, и впитывать дух столетий.

Я открою вам португальскую кухню, напитки и уютные уголки Лиссабона, расскажу о древней истории города и помогу понять, чем он живёт сегодня.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Rossio (она же Praça Dom Pedro IV)
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии56 отзывов
4.98
Солнечный Лиссабон
Солнечный Лиссабон

Что вас ожидает

История солнечной столицы
Свободным, лёгким шагом вы пройдёте по улицам исторического центра Лиссабона и его колоритным районам — элегантному Байша, богемным Шиаду и Байру-Алту, по ходу прогулки разберётесь в том, как устроен город, а я буду тем временем знакомить вас с его историей. Насколько тесно здесь переплетены восточное и западное в культуре, быте, архитектуре и привычках португальского народа? Как серия мощных землетрясений, повлёкших за собой цунами, решила судьбу целой империи и как изменила облик Лиссабона? Вы увидите сердце самого старого города Западной Европы, прикоснётесь к его роскошному прошлому и безоблачному настоящему.

Португальское и легендарное
Вы подниметесь на знаменитые холмы Лиссабона, чтобы с высоты взглянуть на панораму из цветных крыш, убегающих вдаль: на подъёмнике Санта-Жушта, созданном учеником Эйфеля, заберётесь на отличную смотровую площадку. А после я научу вас правильно пить кофе по-лиссабонски, закусывая pastel de nata — известным местным десертом. Я порекомендую вам прекрасные рестораны с аутентичной кухней, куда захаживают сами лиссабонцы, расскажу главное о португальских винах и ликёрах, и вы сможете тут же попробовать их в одном из приглянувшихся заведений.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включен билет на смотровую площадку подъёмника Санта-Жушта (1,5 евро с человека).
  • Заказанные напитки и еда оплачиваются дополнительно (посещение кафе и прочее только по желанию:)
Солнечный Лиссабон
Солнечный Лиссабон
Солнечный Лиссабон
Солнечный Лиссабон
Солнечный Лиссабон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Rossio (она же Praça Dom Pedro IV).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Антон
Антон
Меня зовут Антон, я очень люблю Лиссабон. И я с удовольствием покажу вам все цвета одного из самых разносторонних городов мира. Я не люблю сухой формат «исторической» экскурсии, ведь Лиссабон нужно чувствовать. Поэтому в ходе прогулки мы посещаем интересные места, пробуем местные напитки и кухню, и, конечно же, никуда не торопимся:)
Напишите мне

56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень живая, энергичная экскурсия. Антон очень артистичный, эрудированный и деликатный гид. Информативно, но не перегружено датами и фамилиями, посетили самые знаковые места в центре, лучшие смотровые площадки. Три часа провели, как в красивом приключенческом фильме. Заказали его экскурсию на второй день нашего пребывания в Лиссабоне и просто влюбились в этот город. Очень рекомендую. Спасибо Антон!
Александр
11 января 2020
Первый раз приехав в Лиссабон, сразу же хочется... примерно всё: скорее в центр, гулять, встать во все очереди на достопримечательности, есть паштейш, пить вино и развлекаться. Благо, всё под рукой, доступно, и информации вроде бы достаточно в сотнях путеводителях.
Но рекомендую не торопиться, а куртуазно прогуляться по Лиссабону с Антоном и узнать не только о красотах, но и о каких-то маленьких секретах и приёмах, которые позволят жутко сэкономить время, деньги и получить больше удовольствия, чем просто бесцельно бродить с толпой (этим можно заняться уже позже и осознанно). Отличная подача материала в комфортном режиме, все нужные пункты для того, чтобы пройти "Курс молодого лиссабонца" и "как оно тут".
А ещё очень здорово, что после экскурсии Антон даёт список мест и заведений, куда не успели сходить, но можно зайти потом, где развлечься и поесть вечером — и в следующие дни.
Лиссабон и правда солнечный, нам повезло с погодой! (А если это вдруг не так, то уверен Антон постарается, чтобы солнце появилось :) Очень рекомендую!
9 января 2020
Антон - гид просто Огонь!!! Гибкий тактичный активный! Экскурсия - бомба, финал нашего путешествия оказался фееричным благодаря Антону!
9 января 2020
Отличная экскурсия, легкая и интересная. Антон помог нам сориентироваться в городе, ответил на все наши вопросы, порекомендовал интересные места для посещения. Если вы впервые в Лиссабоне, советую брать данную экскурсию в первые дни пребывания, это сильно поможет вам в последующие дни.
16 ноября 2019
Антон отличный гид. брали экскурсию по приезду в город. Все четко,последовательно, понятно.
4 июня 2019
Большое спасибо Антону за великолепно проведённую экскурсию! Очень интересно было общаться, на все вопросы мы получили ответы, нам показали самые интересные места в Лиссабоне. С удовольствием встретимся ещё во время следующего посещения этой замечательной страны! А мы теперь уверены, что приедем ещё сюда не один раз!
4 июня 2019
Получили большое удовольствие от экскурсии! Большой объём информации, но все доступно и структурировано. Очень приятное общение. Получили ответы на все, даже самые сложные, вопросы. Однозначно будем рекомендовать друзьям. Спасибо! Илья.
21 мая 2019
С Антоном было легко и интересно открывать Лиссабон, в котором мы были впервые. Его рассказ был содержательным, но не перегруженным историческими деталями, он дал нам хорошие советы и помог решить некоторые оргвопросы. Очень советую воспользоваться его услугами.
15 мая 2019
Благодарим Антона за замечательную прогулку по действительно Солнечному городу. Комфортно и интересно.
12 мая 2019
Все очень понравилось, отличная идея пройтись по Лиссабону с Антоном, чтобы познакомиться и узнать этот потрясающий город. Очень рекомендую!
Ещё 46 отзывов

Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
289 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
66 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
2.5 часа
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе