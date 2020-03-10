56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История солнечной столицы

Свободным, лёгким шагом вы пройдёте по улицам исторического центра Лиссабона и его колоритным районам — элегантному Байша, богемным Шиаду и Байру-Алту, по ходу прогулки разберётесь в том, как устроен город, а я буду тем временем знакомить вас с его историей. Насколько тесно здесь переплетены восточное и западное в культуре, быте, архитектуре и привычках португальского народа? Как серия мощных землетрясений, повлёкших за собой цунами, решила судьбу целой империи и как изменила облик Лиссабона? Вы увидите сердце самого старого города Западной Европы, прикоснётесь к его роскошному прошлому и безоблачному настоящему.

Португальское и легендарное

Вы подниметесь на знаменитые холмы Лиссабона, чтобы с высоты взглянуть на панораму из цветных крыш, убегающих вдаль: на подъёмнике Санта-Жушта, созданном учеником Эйфеля, заберётесь на отличную смотровую площадку. А после я научу вас правильно пить кофе по-лиссабонски, закусывая pastel de nata — известным местным десертом. Я порекомендую вам прекрасные рестораны с аутентичной кухней, куда захаживают сами лиссабонцы, расскажу главное о португальских винах и ликёрах, и вы сможете тут же попробовать их в одном из приглянувшихся заведений.