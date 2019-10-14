12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать

Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке

Олег
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Олег – экскурсионное агентство
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет посмотреть на Лиссабон глазами местных жителей и на 4 часа погрузиться в историю португальской столицы.

Приготовьтесь осмотреть город с лучших панорамных точек, пройти по лабиринтам Алфамы и Байши среди домов, покрытых плиткой азулежу.

Увидеть впечатляющий монастырь Жеронимуш, отыскать следы первооткрывателей и попробовать традиционные португальские пирожные.

Я не буду пересказывать вам факты из Википедии, но помогу почувствовать атмосферу города и рассмотреть его характерные уголки.
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Praca Dom Pedro IV, Lisboa (ROSSIO)
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У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать

Что вас ожидает

Открыточные виды и символы города
Поддаваться очарованию Лиссабона вы начнете на смотровой площадке Эдуарда VII, взглянув с высоты птичьего полета на старейшие районы португальской столицы и искрящуюся реку Тежу. Чтобы познакомиться с городом поближе, мы спустимся по проспекту Свободы мимо вереницы магазинов мировых брендов, прогуляемся по средневековой Байше и пешеходной улице Агушта, полюбуемся французскими фонтанами на площади Россиу и побываем на площади Коммерции.

Колоритные переулки Алфамы
Где еще понять дух Лиссабона, как не в Алфаме — старинном рыбацком районе, где каждое здание, облицованное плиткой азулежу, не похоже на соседнее. По узким улочкам вы пройдете мимо Кафедрального собора и подниметесь к высшей точке города — на смотровую площадку Граса, с которой можно рассмотреть крепость святого Георгия и мост 25 Апреля, близнеца знаменитого моста в Сан-Франциско.

Поющая душа Лиссабона
У Музея фаду вы услышите звуки, которыми пропитаны старые районы Лиссабона: мелодии традиционного португальского романса. Слушая фаду, можно прочувствовать силу португальской любви и грусти и понять местную культуру, даже если вы не знаете ни слова по-португальски. А я расскажу о появлении фаду, его истории, жанровых особенностях и современной жизни.

Дух мореплавателей и лучшие паштеиш де ната
Оказавшись в районе Белен, вы встретите сразу два из семи чудес Португалии — башню Белен и потрясающе красивый монастырь Жеронимуш, в стенах которого покоятся останки мореплавателя Васко да Гама, поэта-романтика Луиша Камойша и представителей королевской династии Авиш. Затем мы пройдем к памятнику Первооткрывателям, где вы сможете пересечь весь мир и даже не заметить этого. А после, чтобы «попробовать Лиссабон на вкус», мы можем заглянуть на родину популярных португальских пирожных «паштеиш де ната», рецепт которых уже две сотни лет держится в строжайшем секрете.

Организационные детали

  • Автомобильная часть маршрута пройдет на комфортном автомобиле с кондиционером марки Mercedes Benz.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • По желанию группы маршрут прогулки может меняться.
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать

Экскурсия проводится в четверг и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура Praca Dom Pedro IV, Lisboa (ROSSIO).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Олег
Олег
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
Экскурсия «Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать», которую блестяще провела Кристина, очень впечатлила. Я уже разрекламировала вашу фирму и способ заказа (я из Томска) всем своим знакомым. Понравилось все! Прежде всего, конечно, гид - Кристина, которая обладает широкой эрудицией, прекрасно, грамотно и очень эмоционально излагает материал не только из прошлого Лиссабона, но и из настоящего. Все выверено до минуты, никаких накладок, прекрасное авто и водитель! Если бы я не была связана временем, то обязательно воспользовалась бы вашими услугами, заказав еще несколько экскурсий. Полагаю, что все, кто были со мной в этот день на экскурсии ( а это Аня из Самары и супружеская чета из ТельАвива), разделяют мое мнение. Огромное спасибо за качественную работу. С уважением, благодарностью и надеждой на новые встречи — Ирина.
29 июля 2019
Спасибо большое Марине за интересную экскурсию. Интересно и познавательно. Лиссабон очень красивый город.
2 апреля 2019
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Натальей !! Интересно , с душой, весело и легко пролетели 4 часа. Потом ещё ездила с Натальей и на другую экскурсию ( мыс Рока , Синтра ) . Не менее увлекательно и захватывающе!! Однозначно рекомендую !!!
21 марта 2019
Очень благодарны за экскурсию - самим так Лиссабон не увидеть и не прочувствовать. Борис замечательно и интересно рассказывал, не перегружал датами и именами, но в то же время выделял интересные детали, легенды, связанные со спецификой тех времен и событий, которые освещал. Отдельное спасибо за посещение кафе с пирожными "пасти де белем", думаю, не все туристы знакомы с этим заведением изнутри. Прекрасная организация, быстрая и точная связь по телефону, использование мессенжеров с подробными инструкциями. Спасибо Павлу - организатору на месте. Будем однозначно рекомендовать всем знакомым )))
14 декабря 2018
Прекрасная познавательная экскурсия,компетентный гид. Всем рекомендую!
20 ноября 2018
Для меня это была не первая экскурсия по Лиссабону, были определенные ожидания - они не оправдались, а некоторые моменты даже огорчили. По программе:
1. "Увидеть" Монастырь Жеронимуш - прошлись вдоль лицевой стороны и все, хотя время позволяло обойти вокруг. Прогулки по Байше как таковой не случилось, Алфама - это просто спуск с обзорной площадки к площади Коммерции. Кстати, в программу включена обзорная площадка Portas do Sol - но ведь гораздо симпатичнее находящаяся рядом Santa Luiza... Так что для меня с "увидеть" не сложилось - потому что в Лиссабоне можно было составить маршрут поинтересней, например с заходом на площадки, на которые поднимаешься на лифтах - а лифты в жилых зданиях или иногда магазинах:)
2. "Услышать" Гидом была Анна - рассказывала стандартно, без каких-то явных ляпов... но и без особого воодушевления. Знаете, есть такие гиды, которые прям запоминаются? Не в этом случае. Прошло и прошло. Хотя в группе было 4 человека - все-таки приходилось еще и напрягаться, чтоб услышать рассказ гида. Потому что если девушка шла впереди, то идя на 2 шага сзади - ты ничего не слышишь.
Фаду: мимо музея фаду даже не проходили, он остался в стороне от нашего маршрута.
А услышали мы только поющего попсовые англоязычные песенки под какой-то непонятный аккомпанемент дяденьку, который обосновался на обзорной площадке и пытался собрать денег, но как-то не очень у него шли дела... Так что с "услышать" тоже незачет.
3. "Попробовать" Чтобы зайти в кафе "Паштеиш де Белем" - решила группа, больше с этими пирожными вопрос не поднимался, так что где бы организаторы предложили "паштеиш де ната" - не знаю. Насчет настойки жинжиньи - в конце программы показали что-то типа рюмочной, где ее наливают. Не самый лучший выбор и там шоколадных чашечек нет. Не было информации ни по интересным магазинчикам, ни по ресторанчикам...
Экскурсия была заявлена длительностью в 4 часа, по факту - 3,5 часа.
Если бы это была моя единственная экскурсия по Лиссабону - то ничего я бы не поняла об этом городе. А он прикольный!!! Если его правильно показать, конечно. Потому что в нем такие закоулки-проулки-переходы и хитрости, которые по карте не поймешь, а сам и не догадаешься:) Обещанной "атмосферы" не случилось...
15 ноября 2018
Очень советую именно эту комбинированную экскурсию автомонильно-пешеходную. Лиссабон очень вытянутый вдоль реки город с крайне неровным ландшафтом. Общее представление от города без автомобильной экскурсии вы не получите, а дальше уж сами решите нужна ли более подробная пешеходная по старым районам или прогуляетесь сами.
Елена
4 ноября 2018
Интересная, познавательная экскурсия с Борисом! Очень рекомендую! Благодарю!
4 ноября 2018
Экскурсия по Лиссабону была очень лёгкой,но при этом познавательной! Спасибо Анне за прекрасную подачу материала!За юмор)))Мы отлично провели время в компании Анны!Но уж очень бы хотелось,что бы гиды проводили экскурсии с наушниками.Еще раз огромное спасибо Анне!!!!!!!!!
2 ноября 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия!
Ещё 2 отзыва

Олег проводит ещё 8 экскурсий

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