12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Открыточные виды и символы города

Поддаваться очарованию Лиссабона вы начнете на смотровой площадке Эдуарда VII, взглянув с высоты птичьего полета на старейшие районы португальской столицы и искрящуюся реку Тежу. Чтобы познакомиться с городом поближе, мы спустимся по проспекту Свободы мимо вереницы магазинов мировых брендов, прогуляемся по средневековой Байше и пешеходной улице Агушта, полюбуемся французскими фонтанами на площади Россиу и побываем на площади Коммерции.

Колоритные переулки Алфамы

Где еще понять дух Лиссабона, как не в Алфаме — старинном рыбацком районе, где каждое здание, облицованное плиткой азулежу, не похоже на соседнее. По узким улочкам вы пройдете мимо Кафедрального собора и подниметесь к высшей точке города — на смотровую площадку Граса, с которой можно рассмотреть крепость святого Георгия и мост 25 Апреля, близнеца знаменитого моста в Сан-Франциско.

Поющая душа Лиссабона

У Музея фаду вы услышите звуки, которыми пропитаны старые районы Лиссабона: мелодии традиционного португальского романса. Слушая фаду, можно прочувствовать силу португальской любви и грусти и понять местную культуру, даже если вы не знаете ни слова по-португальски. А я расскажу о появлении фаду, его истории, жанровых особенностях и современной жизни.

Дух мореплавателей и лучшие паштеиш де ната

Оказавшись в районе Белен, вы встретите сразу два из семи чудес Португалии — башню Белен и потрясающе красивый монастырь Жеронимуш, в стенах которого покоятся останки мореплавателя Васко да Гама, поэта-романтика Луиша Камойша и представителей королевской династии Авиш. Затем мы пройдем к памятнику Первооткрывателям, где вы сможете пересечь весь мир и даже не заметить этого. А после, чтобы «попробовать Лиссабон на вкус», мы можем заглянуть на родину популярных португальских пирожных «паштеиш де ната», рецепт которых уже две сотни лет держится в строжайшем секрете.