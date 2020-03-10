348 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колорит волшебной Синтры

Сначала мы отвезем вас в загадочную Синтру, где прогуляемся по аутентичным разноцветным улочкам и заглянем в самые интересные места города. В винном погребке вы сможете попробовать вишневый ликер в шоколадном стаканчике, зайдете в местное кафе за традиционными португальскими сладостями. А после мы посетим студию, где создается знаменитая декоративная плитка, украшающая фасады Португалии, посмотрим как азулежу изготавливается и раскрашивается.

Увидеть настоящую Португалию

Из Синтры отправимся на смотровую площадку у одного из дворцов, откуда открывается потрясающий вид на океан, горные склоны и стоящий на вершине дворец Пена, напоминающий сказочный замок. Дальше наша дорога пройдет через живописный парк и старинную деревушку, которая благополучно пережила эпидемию винной чумы. По пути к мысу мы остановимся у невероятно красивого и уютного пляжа, где скалы спускаются к самому океану. Здесь вы сможете прогуляться по пляжу, который облюбовали местные жители, и босиком пройти по кромке воды.

Проводить солнце на краю континента

День близится к закату, а мы уже очутились на мысе Рока, дальше которого — только бескрайний океан. Мы не будем останавливаться на людных туристических площадках, а отправимся в секретное место, которое скрыто от ветра и глаз туристов. Здесь вы насладитесь фантастическими пейзажами, встретитесь лицом к лицу со стихией, а затем проводите солнце за горизонт, пробуя лучшее португальское вино и традиционные сладости «паштел де ната»!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят отправиться в приключение на край света с другом, а не на классическую экскурсию. Ваш сопровождающий гид — не профессиональный экскурсовод с энциклопедическими знаниями об истории Португалии, а скорее местный житель, который расскажет об истории Синтры и Мыса Рока, о жизни в Португалии, о местных обычаях, традициях и особенностях.