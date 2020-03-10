348 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить сказочную Синтру и проводить день на краю континента

Саша и Света
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Саша и Света – представитель гидов
Это путешествие для тех, кто хочет насладиться мощью океана и первозданной красотой мыса Рока, самой западной точки континента.

За один вечер вы прогуляетесь по улочкам Синтры, сможете продегустировать вкуснейший вишневый ликер, увидеть дворец Пена со смотровой площадки на вершине горы и посетить живописную рыбацкую деревушку на берегу океана.

А после полюбуетесь роскошным закатом на мысе Рока с лучшим португальским вином и сладостями!
€75
53 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча В районе центральной площади Рестарадореш
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У этой экскурсии348 отзывов
4.92
Закат на мысе Рока
Закат на мысе Рока

Что вас ожидает

Колорит волшебной Синтры
Сначала мы отвезем вас в загадочную Синтру, где прогуляемся по аутентичным разноцветным улочкам и заглянем в самые интересные места города. В винном погребке вы сможете попробовать вишневый ликер в шоколадном стаканчике, зайдете в местное кафе за традиционными португальскими сладостями. А после мы посетим студию, где создается знаменитая декоративная плитка, украшающая фасады Португалии, посмотрим как азулежу изготавливается и раскрашивается.

Увидеть настоящую Португалию
Из Синтры отправимся на смотровую площадку у одного из дворцов, откуда открывается потрясающий вид на океан, горные склоны и стоящий на вершине дворец Пена, напоминающий сказочный замок. Дальше наша дорога пройдет через живописный парк и старинную деревушку, которая благополучно пережила эпидемию винной чумы. По пути к мысу мы остановимся у невероятно красивого и уютного пляжа, где скалы спускаются к самому океану. Здесь вы сможете прогуляться по пляжу, который облюбовали местные жители, и босиком пройти по кромке воды.

Проводить солнце на краю континента
День близится к закату, а мы уже очутились на мысе Рока, дальше которого — только бескрайний океан. Мы не будем останавливаться на людных туристических площадках, а отправимся в секретное место, которое скрыто от ветра и глаз туристов. Здесь вы насладитесь фантастическими пейзажами, встретитесь лицом к лицу со стихией, а затем проводите солнце за горизонт, пробуя лучшее португальское вино и традиционные сладости «паштел де ната»!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят отправиться в приключение на край света с другом, а не на классическую экскурсию. Ваш сопровождающий гид — не профессиональный экскурсовод с энциклопедическими знаниями об истории Португалии, а скорее местный житель, который расскажет об истории Синтры и Мыса Рока, о жизни в Португалии, о местных обычаях, традициях и особенностях.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер от места встречи и обратно, а также вино и португальские сладости на мысе Рока. Отдельно оплачиваются другие расходы на еду и напитки.
  • Будьте готовы к тому, что в Синтре и на Мысе Рока необычный микроклимат, и может быть туман или тучи, — зависит от дня и время года. Это трудно предугадать, но мы в любом случае посетим все запланированные места и насладимся местной природой.
  • Экскурсию возможно организовать и для большего количества участников: уточняйте подробности у гида.
Закат на мысе Рока
Закат на мысе Рока
Закат на мысе Рока
Закат на мысе Рока
Закат на мысе Рока
Закат на мысе Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура В районе центральной площади Рестарадореш.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Саша и Света
Саша и Света
Меня зовут Саша, я живу в Португалии уже почти 5 лет. Работал архитектором в самой крупной архитектурной фирме страны, но спустя пару лет понял, что мое призвание — это общение с людьми, а не с компьютером. Открыл фирму, купил машину, получил лицензию, и стал практиковать туризм. Вожу экскурсии уже более 2 лет и знаю все необычные байки и самые удивительные места, которые известны не каждому местному. Моя подруга Света уже португалка, она живёт в Лиссабоне 9 лет и замужем за португальцем. Света поможет понять страну изнутри. Мы обожаем мелочи, маленькие подарки, неожиданные приятные сувениры, комфорт и радость наших туристов. Присоединяйтесь к нам и почувствуйте, как живут настоящие южные народы, у которых лето 10 месяцев в году!
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348 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Закат встретили в очень приятной и интересной компании. Саша все отлично провел и организовал. Спасибо
1 марта 2020
Очень понравилось!
28 февраля 2020
Наша экскурсия была в группе и это была одна из лучших групповых экскурсий в моем немалом опыте. Большой плюс гиду, это была Светлана, потрясающая, милая, интеллигентная и с огромным желанием оставить самые лучшие впечатления о поездке, о посещенных местах и, в целом, о стране девушка. Светлана много рассказывала и по теме и ходу экскурсии, и о жизни португальцев, и о тех местах, что мы видели.
И группа собралась отличная, очень комфортная. Ребята, если увидите мой отзыв, всем привет огромный))
Мы были в необыкновенной Синтре, ели вкусный рыбный суп на восхитительно красивом пляже, название которого я так и не спросила, и закончили день на мысе Рока, наблюдая закат над Атлантикой. Кстати, с бокалом прекрасного порто и каким-то сумасшедше вкусным печеньем и пирожными. Светлана угощала))
Кстати, в начале поездки Света каждому выдала по бутылке питьевой воды и эта, кажется, мелочь, также показательна в плане профессионализма.
Сама поездка прошла очень комфортно и без спешки, мы чудесно пообщались, надышались океаном и можжевеловой рощей, набрались впечатлений. Это был чудесный день, то, что нужно) Спасибо!
25 февраля 2020
Самое позитивное - экскурсовод Светлана. Позитивная задорная девушка, которая не смотря ни на какие организационные минусы, превратит вашу экскурсию в позитивный момент в вашей жизни. За это ей огромное спасибо! По организации маршрута и экскурсии в целом я бы поставила твердую двойку! Первый балл за закат на берегу океана, а второй за вкуснейший суп и тост в местной рыбной кафе. По маршруту все бегом. Минивен - жутко трясет и качает сзади. Замок Пенны - оооочень издалека мы увидели, как будто из замочной скважины, Синтру - очень мельком и бегом, а на закат на мысе Рока - мы опоздали (((
Организаторам желаю усовершенствоваться и добавить один час к экскурсии на нужды туристов и всякие жизненные моменты (один здесь задержался, там заблудился, не нашли места припарковаться, кто-то захотел вторую порцию супа, или задержался в уборной...а в итоге тут 5 минут, там десять, так оно и набегает час), из-за которых очень легко опоздать на закат. Удачи!
25 февраля 2020
Экскурсия превзошла наши ожидания. Во всех отношениях выше всяких похвал!. Светлана - высокообразованная, приветливая и профессиональная девушка.
22 февраля 2020
Очень понравилось. Хорошо продуман маршрут. Благодаря Светлане, экскурсия проходит легко и интересно. Спасибо за хорошо проведённое время.
Рекомендуем.
22 февраля 2020
Очень благодарны Светлане!!!!
Очень понравилась поездка на мыс!!!
11 февраля 2020
Волшебная поездка с другом, а не экскурсия :) Спасибо огромное Свете. Отдельное спасибо за остановку на пляже. Нереальный виды и достаточно времени, чтобы все посмотреть.
7 февраля 2020
Честно говоря, ожидала более скучного гида, даже несмотря на прекрасные отзывы, которые прочла перед самой экскурсией, но в последнее время нам как-то очень везёт🤣
Светлана прекрасно провела экскурсию, хорошо знает маршрут, несмотря на то, что одну из дорог перекрыли, все равно вовремя везде успели. На любые вопросы и в тему, и не в тему ответила, все рассказала и показала, очень разносторонняя девушка, а главное - общительная
У нас была маленькая компания в эту поездку, но тем не менее все остались довольны, никто не молчал как на поминках, а это главное, скучно не было)
Спасибо большое) Если кто-то из знакомых поедет в Лиссабон, то непременно посоветуем вас)
4 февраля 2020
Спасибо большое, экскурсия замечательная, удобно спланированая и очень душевная. Спасибо Светлане за отлично проведенное время.
Ещё 338 отзывов

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