Что ещё посмотреть – экскурсии на Мадейре

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» на Мадейре на русском языке, цены от €186. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
На машине
28 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне: индивидуальная экскурсия
Путешествие по восточной Мадейре: уникальные виды, треугольные домики Сантаны, пляжи с вулканическим песком и дегустация местного рома
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день на Мадейре: горы, бухты и редкие растения
Откройте для себя красоты Мадейры за один день: горы, бухты, редкие растения и легенды острова ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Отель проживания туристов
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
186 за всё до 4 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
На машине
64 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
257 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Большое спасибо Юрию за экскурсию! Были с 2 детьми 10 и 12 лет, всем очень понравилось. Волшебные и очень разные виды, приятная прогулка вдоль небольшой живописной левады, интересный рассказ.
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Замечательная пара гидов! Два дня по западной и восточной Мадейре пролетели на одном дыхании. Разносторонняя подача информации на высоком интеллектуальном
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    уровне в спокойном размеренном темпе поездки оставили неизгладимые впечатления от общения с Кириллом и от Мадейры. Ирина быстро и четко осуществляла коммуникацию на все вопросы. Очень приятные люди!

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Первозданная природа западной Мадейры
    Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
    Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
  • С
    Светлана
    21 июня 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий, очень интересный экскурсовод, высший класс! Нас погрузил в историческую атмосферу острова. Очень внимательный, коректный человек. Всё что нам было нужно подсазал. Мастерски водит машину. Проведённая экскурсия, это было просто чудо! Советую воспользоваться услугами Юрия. Ещё раз спасибо.
  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
  • Е
    Елена
    9 декабря 2023
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
  • Р
    Роберт
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
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    решили заказать индивидуальный тур как самый эффективный. Случайно обнаружили в Интернете объявление Трипстера и решили рискнуть. Это была редкая удача. Мы заглянули во все возможные места, на редкость увлечённый гид посвящал нас по ходу путешествия в самые разные подробности, связанные с ними. Время промелькнуло практически незаметно, но осталось ощущение праздника. Сами мы точно ничего подобного бы не увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Восточная Мадейра - от леса к пустыне
  2. Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
  3. Первозданная природа западной Мадейры
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 257. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 114 ⭐ отзывов, цены от €186. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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