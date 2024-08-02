8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне: индивидуальная экскурсия
Путешествие по восточной Мадейре: уникальные виды, треугольные домики Сантаны, пляжи с вулканическим песком и дегустация местного рома
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день на Мадейре: горы, бухты и редкие растения
Откройте для себя красоты Мадейры за один день: горы, бухты, редкие растения и легенды острова ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Отель проживания туристов
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€186 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€257 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 августа 2024Большое спасибо Юрию за экскурсию! Были с 2 детьми 10 и 12 лет, всем очень понравилось. Волшебные и очень разные виды, приятная прогулка вдоль небольшой живописной левады, интересный рассказ.
- ИИрина2 августа 2024Замечательная пара гидов! Два дня по западной и восточной Мадейре пролетели на одном дыхании. Разносторонняя подача информации на высоком интеллектуальном
- ЮЮлия25 июля 2024Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
- ССветлана21 июня 2024Юрий, очень интересный экскурсовод, высший класс! Нас погрузил в историческую атмосферу острова. Очень внимательный, коректный человек. Всё что нам было нужно подсазал. Мастерски водит машину. Проведённая экскурсия, это было просто чудо! Советую воспользоваться услугами Юрия. Ещё раз спасибо.
- ППётр25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
- ААлександр5 апреля 2024Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
- ЕЕлена9 декабря 2023Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
- РРоберт25 сентября 2023Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 257. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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