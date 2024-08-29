7.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от Камара-де-Лобуш до Порту-Мониш
Путешествие по Мадейре: Камара-де-Лобуш, Кабу-Жирау, Рибейра-Брава и Порту-Мониш. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Завтра в 09:30
16 сен в 09:30
от €188 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день на Мадейре: горы, бухты и редкие растения
Откройте для себя красоты Мадейры за один день: горы, бухты, редкие растения и легенды острова ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Отель проживания туристов
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
€186 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€257 за всё до 3 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя восточную часть Мадейры, наслаждаясь природой, историей и местной кухней. Увидите Тропический парк, азулежу и традиционные домики
16 сен в 09:30
18 сен в 09:00
от €188 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне: индивидуальная экскурсия
Путешествие по восточной Мадейре: уникальные виды, треугольные домики Сантаны, пляжи с вулканическим песком и дегустация местного рома
9 сен в 09:30
10 сен в 09:30
€257 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina29 августа 2024Отличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные места и интересные смотровые площадки.
- ВВиктория26 августа 2024Отличная экскурсия в душевной атмосфере
- LLea22 августа 2024Супер спасибо огромное
- ММария13 августа 2024Пейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое место, куда лучше сходить или
- ММария13 августа 2024Сказать, что я осталась в диком восторге значит ничего не сказать! ☺️ это были потрясающие наполненные дни с отличным гидом,
- ГГалина13 августа 2024Очень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетом пожеланий туриста ❤️ Красота мест впечатляет! Рекомендую!!!!!
- ООльга2 августа 2024Большое спасибо Юрию за экскурсию! Были с 2 детьми 10 и 12 лет, всем очень понравилось. Волшебные и очень разные виды, приятная прогулка вдоль небольшой живописной левады, интересный рассказ.
- ИИрина2 августа 2024Замечательная пара гидов! Два дня по западной и восточной Мадейре пролетели на одном дыхании. Разносторонняя подача информации на высоком интеллектуальном
- ЮЮлия25 июля 2024Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
- ССветлана21 июня 2024Юрий, очень интересный экскурсовод, высший класс! Нас погрузил в историческую атмосферу острова. Очень внимательный, коректный человек. Всё что нам было нужно подсазал. Мастерски водит машину. Проведённая экскурсия, это было просто чудо! Советую воспользоваться услугами Юрия. Ещё раз спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в сентябре 2024
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