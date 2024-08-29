На Рождество – экскурсии на Мадейре

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» на Мадейре на русском языке, цены от €186. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
На машине
18 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от Камара-де-Лобуш до Порту-Мониш
Путешествие по Мадейре: Камара-де-Лобуш, Кабу-Жирау, Рибейра-Брава и Порту-Мониш. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Завтра в 09:30
16 сен в 09:30
от 188 за всё до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
На машине
23 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день на Мадейре: горы, бухты и редкие растения
Откройте для себя красоты Мадейры за один день: горы, бухты, редкие растения и легенды острова ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Отель проживания туристов
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
186 за всё до 4 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
На машине
65 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
257 за всё до 3 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
На машине
13 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя восточную часть Мадейры, наслаждаясь природой, историей и местной кухней. Увидите Тропический парк, азулежу и традиционные домики
16 сен в 09:30
18 сен в 09:00
от 188 за всё до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
На машине
28 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне: индивидуальная экскурсия
Путешествие по восточной Мадейре: уникальные виды, треугольные домики Сантаны, пляжи с вулканическим песком и дегустация местного рома
9 сен в 09:30
10 сен в 09:30
257 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    29 августа 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Отличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные места и интересные смотровые площадки.
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    Максим помог выбрать наиболее удобное и наименее заполненное людьмии, и очень атмосферное(что не менее важно) место для купания в океане!!! Организовал отличный обед с морепродуктами и вкусными португальскими винами! Очень рекомендуем именно приватный осмотр Мадейры с Максимом. Тем более, что путешествовали на комфортном белом бусике-Mersedes. Чистый, комфортный и с кондиционером! ☝️ Еще раз огромное спасибо за шикарно проведенный день на острове🙏🔥🌸

    Отличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные местаОтличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные местаОтличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные местаОтличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные местаОтличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные местаОтличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные места
  • В
    Виктория
    26 августа 2024
    Первозданная природа западной Мадейры
    Отличная экскурсия в душевной атмосфере
  • L
    Lea
    22 августа 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Супер спасибо огромное
  • М
    Мария
    13 августа 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Пейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое место, куда лучше сходить или
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    откуда открывается еще более потрясающий вид, чтобы не стоять в толпе с туристами. Будете вы путешествовать один, как я, или в компании не важно, смело берите данную экскурсию (вас заберут с вашего отеля) и вперед, на встречу приключениям☺️👌🏼

    Пейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое местоПейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое местоПейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое местоПейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое местоПейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое местоПейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое местоПейзажи, которые никого не оставят равнодушным. А Максим все подробно расскажет и покажет про каждое место
  • М
    Мария
    13 августа 2024
    Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
    Сказать, что я осталась в диком восторге значит ничего не сказать! ☺️ это были потрясающие наполненные дни с отличным гидом,
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    историей и просто невероятными пейзажами. Время пролетело просто незаметно! Отлично поставленный сервис (забрали прямо из отеля), вкусно накормили и показали просто сказочные пейзажи. Подойдет как для небольшой компании, так и для одного человека (как в моем случае). Всем рекомендую однозначно, после экскурсии вы точно влюбитесь в Мадейру)

    Сказать, что я осталась в диком восторге значит ничего не сказать! ☺️ это были потрясающие наполненныеСказать, что я осталась в диком восторге значит ничего не сказать! ☺️ это были потрясающие наполненныеСказать, что я осталась в диком восторге значит ничего не сказать! ☺️ это были потрясающие наполненныеСказать, что я осталась в диком восторге значит ничего не сказать! ☺️ это были потрясающие наполненныеСказать, что я осталась в диком восторге значит ничего не сказать! ☺️ это были потрясающие наполненныеСказать, что я осталась в диком восторге значит ничего не сказать! ☺️ это были потрясающие наполненные
  • Г
    Галина
    13 августа 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетом пожеланий туриста ❤️ Красота мест впечатляет! Рекомендую!!!!!
    Очень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетомОчень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетомОчень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетомОчень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетомОчень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетомОчень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетомОчень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетомОчень информативно: много содержательной информации и исторической ретроспективы. Доброжелательно и организовано действительно индивидуально - с учетом
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Большое спасибо Юрию за экскурсию! Были с 2 детьми 10 и 12 лет, всем очень понравилось. Волшебные и очень разные виды, приятная прогулка вдоль небольшой живописной левады, интересный рассказ.
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Первозданная природа западной Мадейры
    Замечательная пара гидов! Два дня по западной и восточной Мадейре пролетели на одном дыхании. Разносторонняя подача информации на высоком интеллектуальном
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    уровне в спокойном размеренном темпе поездки оставили неизгладимые впечатления от общения с Кириллом и от Мадейры. Ирина быстро и четко осуществляла коммуникацию на все вопросы. Очень приятные люди!

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Первозданная природа западной Мадейры
    Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
    Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
  • С
    Светлана
    21 июня 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий, очень интересный экскурсовод, высший класс! Нас погрузил в историческую атмосферу острова. Очень внимательный, коректный человек. Всё что нам было нужно подсазал. Мастерски водит машину. Проведённая экскурсия, это было просто чудо! Советую воспользоваться услугами Юрия. Ещё раз спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На Рождество»

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  1. Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
  2. Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
  3. Первозданная природа западной Мадейры
  4. Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
  5. Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в сентябре 2024
Сейчас на Мадейре в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 186 до 257. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на рождество, 147 ⭐ отзывов, цены от €186. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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