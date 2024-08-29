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Максим помог выбрать наиболее удобное и наименее заполненное людьмии, и очень атмосферное(что не менее важно) место для купания в океане!!! Организовал отличный обед с морепродуктами и вкусными португальскими винами! Очень рекомендуем именно приватный осмотр Мадейры с Максимом. Тем более, что путешествовали на комфортном белом бусике-Mersedes. Чистый, комфортный и с кондиционером! ☝️ Еще раз огромное спасибо за шикарно проведенный день на острове🙏🔥🌸