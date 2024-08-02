7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Западная часть острова Мадейра: Камара ды Лобос, Рибейра Брава, Сау Висенте
Откройте для себя западную часть Мадейры: Камара ды Лобос, Рибейра Брава и Сау Висенте ждут вас с уникальными винами, старинными церквями и лавовыми бассейнами
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€257 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от рыбацкой деревни до водопада
Начните с рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш, пройдите по стеклянному балкону и посетите высокогорное плато Паул де Серра. Увидите старинную часовню и водопад
Начало: У вашего отеля
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 августа 2024Замечательная пара гидов! Два дня по западной и восточной Мадейре пролетели на одном дыхании. Разносторонняя подача информации на высоком интеллектуальном
- ЮЮлия25 июля 2024Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
- ООльга22 апреля 2024Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
- ЕЕлена15 февраля 2024Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
- ППавел7 февраля 2024Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду. И все это в
- РРоберт25 сентября 2023Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
- ИИгорь16 января 2019Нам очень понравилось! Были нюансы, но они придавали шарм путешествию. Рекомендуем попробовать.
- ААлександр6 января 2019Экскурсия прошла отлично. Время пролетело незаметно для нас. На Экскурсии нас было четверо, детям 21 и 13 лет - всем
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2024
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