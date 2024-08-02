Однодневные – экскурсии на Мадейре

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» на Мадейре на русском языке, цены от €225. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Западная часть острова Мадейра
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Западная часть острова Мадейра: Камара ды Лобос, Рибейра Брава, Сау Висенте
Откройте для себя западную часть Мадейры: Камара ды Лобос, Рибейра Брава и Сау Висенте ждут вас с уникальными винами, старинными церквями и лавовыми бассейнами
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
225 за всё до 3 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
На машине
64 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
257 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от рыбацкой деревни до водопада
Начните с рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш, пройдите по стеклянному балкону и посетите высокогорное плато Паул де Серра. Увидите старинную часовню и водопад
Начало: У вашего отеля
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Первозданная природа западной Мадейры
    Замечательная пара гидов! Два дня по западной и восточной Мадейре пролетели на одном дыхании. Разносторонняя подача информации на высоком интеллектуальном
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    уровне в спокойном размеренном темпе поездки оставили неизгладимые впечатления от общения с Кириллом и от Мадейры. Ирина быстро и четко осуществляла коммуникацию на все вопросы. Очень приятные люди!

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Первозданная природа западной Мадейры
    Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
    Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!Отличная экскурсия, виды потрясающие, рассказы интересные и преподнесены хорошо, всем советую!!!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
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    Мы увидели так много красивых мест, и получили столько же интересной, и познавательной информации! Мы ни на секунду не пожалели что выбрали именно вас!!!)

  • Е
    Елена
    15 февраля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
    Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
  • П
    Павел
    7 февраля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду. И все это в
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    сопровождении с интересными и веселыми историями от самого позитивного гида! Денис просто красавчик! Не пожалели ни секунды, что доверили впечатления профессионалу своего дела. Спасибо!

    Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду
  • Р
    Роберт
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
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    решили заказать индивидуальный тур как самый эффективный. Случайно обнаружили в Интернете объявление Трипстера и решили рискнуть. Это была редкая удача. Мы заглянули во все возможные места, на редкость увлечённый гид посвящал нас по ходу путешествия в самые разные подробности, связанные с ними. Время промелькнуло практически незаметно, но осталось ощущение праздника. Сами мы точно ничего подобного бы не увидели.

  • И
    Игорь
    16 января 2019
    Западная часть острова Мадейра
    Нам очень понравилось! Были нюансы, но они придавали шарм путешествию. Рекомендуем попробовать.
  • А
    Александр
    6 января 2019
    Западная часть острова Мадейра
    Экскурсия прошла отлично. Время пролетело незаметно для нас. На Экскурсии нас было четверо, детям 21 и 13 лет - всем
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    было интересно. Температура воздуха была в среднем 18 градусов (в горах +12), было комфортно. В лавовых озёрах температура воды была 18 градусов- искупались, взбодрились! Было холодно, но не пожалели! Среди купающихся с нами были только русскоговорящие туристы, остальные наблюдали. Природа острова проста изумительна,водопады,лавровые леса, ущелья, горы. Рекомендуем данную экскурсию всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 257. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 76 ⭐ отзывов, цены от €225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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