Все – экскурсии на Мадейре

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» на Мадейре на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сказочные леса Мадейры
На машине
34 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры: индивидуальная экскурсия по Лаурисильве
Погрузитесь в волшебство лесов Мадейры. Прогулка по реликтовым тропам, водопады и горные озера. Узнайте о природе острова и вдохните ароматы эвкалипта
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Прогулка по крышам Фуншала
Пешая
40 отзывов
4.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
9 авг в 15:00
16 авг в 15:00
35 за человека
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день на Мадейре: горы, бухты и редкие растения
Откройте для себя красоты Мадейры за один день: горы, бухты, редкие растения и легенды острова ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Отель проживания туристов
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
186 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Очень интересный материал и маршрут. Виды просто потрясающие!!! Всем советую!)
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Большое спасибо Юрию за экскурсию! Были с 2 детьми 10 и 12 лет, всем очень понравилось. Волшебные и очень разные виды, приятная прогулка вдоль небольшой живописной левады, интересный рассказ.
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Прекрасная пешеходная экскурсия по Фуншалу. Мы с мужем накануне уже походили по городу, но именно со Светланой здесь стало интересно. Спасибо за прекрасную прогулку! Ирина и Григорий
  • С
    Светлана
    21 июня 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий, очень интересный экскурсовод, высший класс! Нас погрузил в историческую атмосферу острова. Очень внимательный, коректный человек. Всё что нам было нужно подсазал. Мастерски водит машину. Проведённая экскурсия, это было просто чудо! Советую воспользоваться услугами Юрия. Ещё раз спасибо.
  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • S
    SERGEY
    2 апреля 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️
  • В
    Владимир
    30 марта 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Замечательная экскурсия-прогулка по Фуншалу. Возможность увидеть город с других ракурсы и узнать много интересного и познавательного о истории города, его
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    жителях. Много занимательного узнали о архитектуре города. Светлана- прекрасный гид, готовый ответить на любой вопрос о Фуншале и Мадейре. Спасибо за прогулку-беседу.

  • В
    Владимир
    28 марта 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Замечательная экскурсия! Юрий -прекрасный гид с обширными знаниями по истории, культуре, геологии, биологии,экономики Мадейры. Информация интересная, познавательная без обилия дат. Юрий учитывает пожелания экскурсантов, то есть эскурсия действительно индивидуальная. Спасибо за прекрасно проведённое время!
  • В
    Валентина
    18 марта 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого зовут Юрий. Нам с
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    мужем очень понравилась экскурсия. Юрий грамотно и интересно, донес до нас информацию об острове Мадейра. Показал нам очень красивые места. Провел по бесконечной Леваде, которая открылась уютным уголком с живописным пейзажем из водопада и россыпи камней. По пути нам встречались ростения, которые знакомы нам с детства, но они были такими древнеми, что превратились в настоящие деревья. Лавровый лес, действительно выглядит сказочно. Каждое дерево- это загадка природы покрытая мхом и папортником. Экскурсия у нас была в первые дни прибывания на острове Мадейра. Поэтому она нас очень впечатлила. Наша оценка - отлично. Гиду Юрию, большое спасибо за то что показал нам остров и рассказал много интересного.

    Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 186. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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