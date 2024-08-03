8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры: индивидуальная экскурсия по Лаурисильве
Погрузитесь в волшебство лесов Мадейры. Прогулка по реликтовым тропам, водопады и горные озера. Узнайте о природе острова и вдохните ароматы эвкалипта
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
9 авг в 15:00
16 авг в 15:00
€35 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день на Мадейре: горы, бухты и редкие растения
Откройте для себя красоты Мадейры за один день: горы, бухты, редкие растения и легенды острова ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Отель проживания туристов
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€186 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 августа 2024Очень интересный материал и маршрут. Виды просто потрясающие!!! Всем советую!)
- ООльга2 августа 2024Большое спасибо Юрию за экскурсию! Были с 2 детьми 10 и 12 лет, всем очень понравилось. Волшебные и очень разные виды, приятная прогулка вдоль небольшой живописной левады, интересный рассказ.
- ИИрина28 июня 2024Прекрасная пешеходная экскурсия по Фуншалу. Мы с мужем накануне уже походили по городу, но именно со Светланой здесь стало интересно. Спасибо за прекрасную прогулку! Ирина и Григорий
- ССветлана21 июня 2024Юрий, очень интересный экскурсовод, высший класс! Нас погрузил в историческую атмосферу острова. Очень внимательный, коректный человек. Всё что нам было нужно подсазал. Мастерски водит машину. Проведённая экскурсия, это было просто чудо! Советую воспользоваться услугами Юрия. Ещё раз спасибо.
- ППётр25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
- SSERGEY2 апреля 2024Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️
- ВВладимир30 марта 2024Замечательная экскурсия-прогулка по Фуншалу. Возможность увидеть город с других ракурсы и узнать много интересного и познавательного о истории города, его
- ВВладимир28 марта 2024Замечательная экскурсия! Юрий -прекрасный гид с обширными знаниями по истории, культуре, геологии, биологии,экономики Мадейры. Информация интересная, познавательная без обилия дат. Юрий учитывает пожелания экскурсантов, то есть эскурсия действительно индивидуальная. Спасибо за прекрасно проведённое время!
- ВВалентина18 марта 2024Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого зовут Юрий. Нам с
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 186. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 96 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь