Экскурсия начинается с небольшого городка Камара де Лобуш (Câmara de Lobos), где любуясь на закат рисовал свои пейзажи Уинстон Черчилль. Далее проезжая городок Рибейра Брава(Ribeira Brava) и Понта ду Сол(Ponta do Sol) поднимаемся на плато Паул да Серра(Paul da Serra)с расположенной прекрасной равниной на высоте 1500 м. Изумительные виды острова открываются от сюда! Любуемся великолепием окружающей природы, захватывающим воображение бездонными ущельями с проплывающими внизу облаками и бескрайней голубой далью океана. С плато мы спускаемся в городок Порто Маниш(Porto Moniz). Тут находятся вулканические природные ванны, где можно искупаться(май—ноябрь), мы останавливаемся на обед. Вдоль северного побережья острова( величественные неприступные скалы нависают над океаном, со стекающими в океан водопадами) мы попадаем в городок Сао Висенте(São Vicente)расположенный на северном побережье острова. Продолжаем путь через живописное ущелье делящее остров 🏝️ на западную и восточную часть, там готовят лучшую на Мадейре «поншу»-традиционный напиток.