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Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра

Константин В.
Константин В. – Гид из Мадейры
Экскурсия ⛳ начинается с небольшого городка Камара де Лобуш, городок Рибейра Брава, поднимаемся на плато Паул да Серра и спускаемся в курортный городок Порто Маниш и по северному побережью попадаем в городок Сао Висенте, и по ущёлью рассекающему остров 🏝️ на запад и восток возвращаемся в Фуншал.
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Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра

Что вы увидите

  • из Фуншала в Камара де Лобуш
  • Рибейра-Браву
  • Порту-Мониш
  • Сао Висенте.
Экскурсия начинается с небольшого городка Камара де Лобуш (Câmara de Lobos), где любуясь на закат рисовал свои пейзажи Уинстон Черчилль. Далее проезжая городок Рибейра Брава(Ribeira Brava) и Понта ду Сол(Ponta do Sol) поднимаемся на плато Паул да Серра(Paul da Serra)с расположенной прекрасной равниной на высоте 1500 м. Изумительные виды острова открываются от сюда! Любуемся великолепием окружающей природы, захватывающим воображение бездонными ущельями с проплывающими внизу облаками и бескрайней голубой далью океана. С плато мы спускаемся в городок Порто Маниш(Porto Moniz). Тут находятся вулканические природные ванны, где можно искупаться(май—ноябрь), мы останавливаемся на обед. Вдоль северного побережья острова( величественные неприступные скалы нависают над океаном, со стекающими в океан водопадами) мы попадаем в городок Сао Висенте(São Vicente)расположенный на северном побережье острова. Продолжаем путь через живописное ущелье делящее остров 🏝️ на западную и восточную часть, там готовят лучшую на Мадейре «поншу»-традиционный напиток.
Что входит
  • русскоговорящий гид
  • услуги фотографа(гид)
  • транспорт
  • интернет Wi-Fi
  • страховка
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 начало экскурсии: отель Вашего проживания
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин В.
Константин В.
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