4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые красивые парки Фуншала

Вы прогуляетесь по городскому саду, выпьете утренний кофе с видом на город в роскошном тропическом парке Монте под сенью редких пород цветущих деревьев. Пройдете по дорожкам гольф-клуба, увидите живописный пруд, плачущие сосны и причудливо подстриженные кусты в старом парке с удивительной историей. Кроме того, вас ждет аллея роскошных камелий, дегустация местного вина и потрясающие панорамы вечно цветущего города. А в сердце Старого города вы встретите не только потрясающие цветущие растения, но и уникальный музыкальный инструмент — неотъемлемую часть одного из парков Фуншала. Каждый городской сад поделится с вами своими нетривиальными историями и воспоминаниями об известных людях, бывавших здесь.

Познакомиться с флорой Мадейры

Вам откроются все природные оттенки маленького, но прекрасного острова, окруженного могучим Атлантическим океаном. Кроме того, вы узнаете о роли растений в культуре Мадейры, об удивительном отношении островитян к охране растений и созданию садов на острове.