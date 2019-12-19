4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к удивительному растительному миру острова Мадейра

Светлана
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Светлана – ваш гид
За один день вы посетите пять самых интересных садов и парков Фуншала — выпьете утренний кофе в окружении тропических растений, пройдете по аллее ярких камелий, насладитесь прекрасными городскими пейзажами и найдете лучшие ракурсы для фотографий.

Приготовьтесь к новым потрясающим впечатлениям и погружению в природу острова Мадейра!
45 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча возле станции фуникулера
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У этой экскурсии4 отзыва
5
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала

Что вас ожидает

Самые красивые парки Фуншала
Вы прогуляетесь по городскому саду, выпьете утренний кофе с видом на город в роскошном тропическом парке Монте под сенью редких пород цветущих деревьев. Пройдете по дорожкам гольф-клуба, увидите живописный пруд, плачущие сосны и причудливо подстриженные кусты в старом парке с удивительной историей. Кроме того, вас ждет аллея роскошных камелий, дегустация местного вина и потрясающие панорамы вечно цветущего города. А в сердце Старого города вы встретите не только потрясающие цветущие растения, но и уникальный музыкальный инструмент — неотъемлемую часть одного из парков Фуншала. Каждый городской сад поделится с вами своими нетривиальными историями и воспоминаниями об известных людях, бывавших здесь.

Познакомиться с флорой Мадейры
Вам откроются все природные оттенки маленького, но прекрасного острова, окруженного могучим Атлантическим океаном. Кроме того, вы узнаете о роли растений в культуре Мадейры, об удивительном отношении островитян к охране растений и созданию садов на острове.

Организационные детали

  • Советуем взять на прогулку фотоаппарат, удобную обувь и одежду, питьевую воду, а также быть готовым много ходить.
  • Между парками мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле с кондиционером и wi-fi на борту.
  • В стоимость экскурсии входят: трансфер, утренний кофе и дегустация вина для взрослых.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в парки и сады.
  • По окончании экскурсии вас ждет приятный сюрприз на память о нашей прогулке в царстве цветов.
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала
По паркам и садам Фуншала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле станции фуникулера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Светлана
Светлана
Добрый день! Меня зовут Светлана. После празднования пятидесятилетия в моей жизни произошли изменения. Я стала рисовать! А работа гидом из хобби стала профессией. А еще, приехав на 10 дней на Мадейру, я осталась здесь, думаю, навсегда. Я обожаю остров, комфорт, джаз, вкусную еду и приятные компании. На Трипстере я решила предложить совершенно необычные прогулки: особенный гастрономический тур, встреча рассвета под живую музыку в самой высокой точке острова, арт-каникулы для всей семьи. На острове Мадейра невозможно не творить и не радоваться жизни, ведь это остров художников. И непременно надо дать шанс тому, кто всегда хотел, но никогда не смел сделать первый шаг в мир живописи. Хотите праздник и душевное общение? Обращайтесь!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 декабря 2019
Экскурсии по крышам Фуншала и садам со Светланой, познакомили нас с историей, легендами, флорой и фауной, культурой и искусством, кулинарией и приятными особенностями о. Мадейра в очень приятной и интересной беседе. Светлана не только стильная, но красивая и умная. Время с этим гидом пролетает незаметно, а очарование от всего увиденного останется с нами навсегда. Такое чувственное , глубокое знание и желание поделиться своей любовью к о. Мадейра завораживает и гипнотизирует. Очень благодарны Светлане , что за такое короткое время ей удалось создать этот наркотический эффект. Немного страсти и любви, так получился восхитительный коктейль с приятным послевкусием от путешествия. Как—будто мы пролетели с вами на космическом корабле вечности. Рассказы Светланы очаровывают. Её можно слушать бесконечно. От всей души благодарим . Светлана — Ты волшебница!!! Спасибо тебе за такой шквал эмоций! Удачи тебе и новых творческих взлётов !!! Но и конечно нас, надеемся, новых друзей.
29 августа 2019
Это была фантастическая экскурсия! Мы в восторге от Светланы и красот Мадейры! Светлана показала нам необыкновенные места,много и очень интересно рассказывала,отвечала на все вопросы,дала очень много ценных рекомендаций! Мы обязательно ещё вернёмся и со Светланой продолжим удивительное и очень красивое путешествие по Мадейре!
20 июня 2019
Экскурсия была удивительная!!! Наш гид Светлана открыла нам Мадейру совсем волшебную!!!, ребёнок (11 лет) очень внимательно и искренне наслаждался и рассказами Светланы, и красотой парков и садов Фуншала... потрясающе... всё прошло на одном дыхании! Спасибо большое Светлане за эти волшебные впечатления.!!! Очень приятный, лёгкий в общении и многозначащий человек...
10 августа 2018
Экскурсия по садам Фуншала. Была с дочерью 15 лет. Экскурсия понравилась. Группа была 10 человек, но это не мешало. Экскурсовод - Светлана подстраивалась под каждого. Экскурсию ведёт увлечённо, видно, что ей самой это все нравится и интересно. Заражает своей энергией и оптимизмом. Места показывает не стандартные.

Светлана проводит ещё 3 экскурсии

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Иногда, чтобы взлететь над городской суетой, достаточно подняться на крышу! Крыши Фуншала всегда очаровательны, позитивны, в любую погоду радуют глаз теплыми цветами и своими то замысловатыми, то совсем простыми формами и конструкциями. Вы подниметесь на самые впечатляющие крыши города, взглянете с новых ракурсов на уже известные достопримечательности и обязательно поддадитесь обаянию Фуншала, слушая живую музыку на крыше-кафе с чашечкой горячего кофе.
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