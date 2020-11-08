Как добраться до Орты на самолёте
В Орте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Horta Airport» вам не избежать
Список аэропортов Орты
- Орта HORHorta Airport
Самые дешёвые билеты в Орту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇵🇹Флориша
|4 776
|50м
|19.06.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|5 787
|36ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇹Понты-Делгады
|6 425
|15ч 55м (⇵1)
|18.06.2021
|из 🇵🇹Терсейры
|6 911
|4ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|9 422
|28ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|15 954
|32ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|20 810
|27ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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