Как добраться до Пику на самолёте
В Пику 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pico Island Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пику
- Пику PIXPico Island Airport
Самые дешёвые билеты в Пику из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.01.2021
|из 🇵🇹Порту
|2 672
|24ч 30м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇵🇹Терсейры
|6 358
|23ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇹Понты-Делгады
|7 410
|3ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 571
|23ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|40 171
|32ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пику
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пику, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лиссабон, Понта-Делгада и Сан-Диего
- 16.10.202020.10.2020
- 15.10.202021.12.2020
- 16.10.202021.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону