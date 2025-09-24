Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Восток Сан-Мигеля: океан, скалы и водопады Откройте для себя уникальные места Понта-Делгада: Вила-да-Повоасао, смотровые площадки и парк Рибейра-дос-Кальдейрос ждут вас от €245 за всё до 8 чел. На машине 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. В Фурнаш из Понта-Делгады Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов €195 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Сан-Мигель - весь остров за 1 день Обзорная экскурсия по Сан-Мигелю: вулканы, озёра и парки. Уникальная природа и история ждут вас на каждом шагу. Забронируйте незабываемое путешествие Начало: По договорённости от €360 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Понты-Делгады

