Индивидуальная
до 8 чел.
Восток Сан-Мигеля: океан, скалы и водопады
Откройте для себя уникальные места Понта-Делгада: Вила-да-Повоасао, смотровые площадки и парк Рибейра-дос-Кальдейрос ждут вас
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
от €245 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
Сегодня в 10:00
28 сен в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сан-Мигель - весь остров за 1 день
Обзорная экскурсия по Сан-Мигелю: вулканы, озёра и парки. Уникальная природа и история ждут вас на каждом шагу. Забронируйте незабываемое путешествие
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €360 за всё до 8 чел.
