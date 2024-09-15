8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории
Начало: Понта Дельгада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 3 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Посетить вулканические озёра и насладиться потрясающими видами с разных точек острова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от 225€192 за всё до 4 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от 225€192 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий15 сентября 2024Второй день на острове и второй день наш гид Павел. Все что мы увидели в этот день просто неописуемо восхительно и оставило незабываемые впечатления. Всё таки природа непревзойденный дизайнер. Павел ещё раз огромное Спасибо.
- ААнатолий13 сентября 2024Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
- ААлександр27 августа 2024Превосходная экскурсия! Павел настоящий профессионал! Увлекательно и с комфортом провели время, посмотрели основные красоты острова. Хочется также отметить вкусный обед.
- ААлена29 июля 2024Павел - мастер своего дела. С ним путешествие по острову увлекательно, безопасно и комфортно. Что еще важнее, Павел понимает, как
- ААнна1 ноября 2023Отличная экскурсия! Наталья замечательно все организовала, обо все подумала. Интересный рассказчик и очень милый человек. Спасибо!
- ММихаил9 ноября 2020Огромная благодарность за потрясающую экскурсию, после которой невозможно не влюбиться в Азоры! Дух захватывает от увиденного и огромное желание поскорее
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «На Рождество»
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