На Рождество – экскурсии в Понте-Делгаде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €192, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Насладиться природой удивительной красоты и услышать об Азорском архипелаге самые любопытные истории
Начало: Понта Дельгада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
195 за всё до 3 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
На машине
скидка
15%
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
Посетить вулканические озёра и насладиться потрясающими видами с разных точек острова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от 225192 за всё до 4 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
скидка
15%
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от 225192 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    15 сентября 2024
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Второй день на острове и второй день наш гид Павел. Все что мы увидели в этот день просто неописуемо восхительно и оставило незабываемые впечатления. Всё таки природа непревзойденный дизайнер. Павел ещё раз огромное Спасибо.
  • А
    Анатолий
    13 сентября 2024
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
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    попросил Павла нас встретить и начать экскурсию раньше что он и сделал. Встретил,отвез в гостиницу так как номер не был готов мы оставили вещи и экскурсия началась. Павел скоректировал её под ранее начало так чтобы программа была выполнена полностью потому что некоторые места были не доступны для посещения в столь раний час. Как экскурсовод Павел просто супер. Отличный рассказчик приятный собеседник. Отличное знание истории, обычаев региона, природы, геологии все это преподносилось настолько интересно что несмотря на нашу усталость после ночного рейса всё прошло легко и увлекательно.

  • А
    Александр
    27 августа 2024
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Превосходная экскурсия! Павел настоящий профессионал! Увлекательно и с комфортом провели время, посмотрели основные красоты острова. Хочется также отметить вкусный обед.
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    Павел очень приятный в общении человек. Узнали много интересного об острове. Однозначно рекомендуем обратиться к Павлу за экскурсиями на Сан Мигеле!

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  • А
    Алена
    29 июля 2024
    Главные красоты Сан-Мигеля: Сети-Сидадес и Лагоа-ду-Фого
    Павел - мастер своего дела. С ним путешествие по острову увлекательно, безопасно и комфортно. Что еще важнее, Павел понимает, как
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    внести коррективы в маршрут в связи с погодными условиями, чтобы вы увидели лучшее из возможного. Легко общаться, во всем внимание к деталям. Огромное удовольствие получили от каждой минуты. Рекомендуем от души.

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  • А
    Анна
    1 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Отличная экскурсия! Наталья замечательно все организовала, обо все подумала. Интересный рассказчик и очень милый человек. Спасибо!
  • М
    Михаил
    9 ноября 2020
    Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
    Огромная благодарность за потрясающую экскурсию, после которой невозможно не влюбиться в Азоры! Дух захватывает от увиденного и огромное желание поскорее
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    снова вернутся в этот райский уголок земли. Гид не смотрит на время, а старается по максимуму показать самые красивые места Азорских островов и смело отступает от программы и время от времени, кроме знакомых и важных смотровых площадок устраивает джип тур и показывает секретные места скрытые от глаз туристов. Что сказать - это был реальный кайф!

Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «На Рождество»

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  1. Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
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  3. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в октябре 2024
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 192 до 195 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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