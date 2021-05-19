Всё о Порталегре

Полезная информация о Порталегре

Что нужно знать о Порталегре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порталегре
05:1344
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаПорталегре
По-английскиPortalegre
Столица регионаПорталегре является столицей региона
Население города15 581 чел.
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота460 м. от уровня моря

Где находится Порталегре на карте