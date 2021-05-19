Полезная информация о Порталегре
Что нужно знать о Порталегре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порталегре
05:1344
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Порталегре
|По-английски
|Portalegre
|Столица региона
|Порталегре является столицей региона
|Население города
|15 581 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|460 м. от уровня моря