Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Данная экскурсия-трансфер, будет удобна тем людям, которые едут из Лиссабона в солнечную провинцию Алгарве. Во время путешествия Вы посетите удивительные места и города с их прекраснейшими архитектурными строениями, крепостями, церквями и музеями. Великолепные пейзажи будут сопровождать Вас на протяжении всего пути. Просторы провинции Алентежу покорят вас и ваши сердца. Вы сможете сделать огромное количество фотографий, которыми удивите ваших друзей и знакомых.

В Палмеле вы побываете в прекрасной крепости, возвышающейся над городом, откуда открываются виды на океан, горы ⛰️ простирающиеся до самого Лиссабона и несметное колличество виноградников.

Посещение Эворы, оставит неизгладимое впечатление и пополнит ваши знания 🎓 о средневековой Португалии. Вы увидите храм Дианы, Капеллу в Церкви Святого Франциско (сделанную из человеческих костей), Кафедральный Собор и прогуляетесь 👣 старинными улочками города. Здесь же вы можете пообедать и отведать лучшие вина провинции Алентежу.

Город Бэжа понравится вам свей умиротворенностью и тишиной. Прекрасно сохранившаяся крепость с одной из самых высоких башен, откроет вам удивительный вид на город 🏙️ и близстоящую церковь ⛪ в готическом стиле.

По отзывам наших клиетов этот трансфер-экскурсия, является одним из самых рациональных и информационно насыщенных, что и привлекает всё новых туристов.