Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа

Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €329 за человека

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Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Данная экскурсия-трансфер, будет удобна тем людям, которые едут из Лиссабона в солнечную провинцию Алгарве. Во время путешествия Вы посетите удивительные места и города с их прекраснейшими архитектурными строениями, крепостями, церквями и музеями. Великолепные пейзажи будут сопровождать Вас на протяжении всего пути. Просторы провинции Алентежу покорят вас и ваши сердца. Вы сможете сделать огромное количество фотографий, которыми удивите ваших друзей и знакомых.
В Палмеле вы побываете в прекрасной крепости, возвышающейся над городом, откуда открываются виды на океан, горы ⛰️ простирающиеся до самого Лиссабона и несметное колличество виноградников.
Посещение Эворы, оставит неизгладимое впечатление и пополнит ваши знания 🎓 о средневековой Португалии. Вы увидите храм Дианы, Капеллу в Церкви Святого Франциско (сделанную из человеческих костей), Кафедральный Собор и прогуляетесь 👣 старинными улочками города. Здесь же вы можете пообедать и отведать лучшие вина провинции Алентежу.
Город Бэжа понравится вам свей умиротворенностью и тишиной. Прекрасно сохранившаяся крепость с одной из самых высоких башен, откроет вам удивительный вид на город 🏙️ и близстоящую церковь ⛪ в готическом стиле.
По отзывам наших клиетов этот трансфер-экскурсия, является одним из самых рациональных и информационно насыщенных, что и привлекает всё новых туристов.
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа
Экскурсия-трансфер из Лиссабона в Алгарве с посещением Палмела, Эвора и Бэжа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
Николай Ж.
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Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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