Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер из Алгарве в Аэропорт Лиссабoна + Шопинг тур

Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Трансфер из Алгарве в Аэропорт Лиссабoна + Шопинг тур
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €299 за человека

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Трансфер из Алгарве в Аэропорт Лиссабoна + Шопинг тур
Трансфер из Алгарве в Аэропорт Лиссабoна + Шопинг тур
Отпуск в солнечном Алгарве подходит к финалу и пора собираться домой?
Ваш самолет ✈️ вылетает из аэропорта Лиссабона и вы хотите заказать трансфер, но нужно сделать еще много хороших покупок? Необходимо купить подарки для родни и друзей, высококачественные фирменные вещи для себя?
Тогда Вам понадобится наш Трансфер + Шопинг тур
Мы заберем вас и ваш богаж в указанном отеле или апартоментах, отвезев в лучшие шопинги Лиссабона, а затем своевременно отвезем в аэропорт к началу регистрации.

Здесь только плюсы:

  • не нужно думать куда пристроить багаж (во время шопинга он находится в автомобиле)
  • если во время шопинга, у Вас будет много пакетов их можно так же оставлять в автомобиле
  • Вам нет необходимости искать другое авто, чтобы доехать до шопинга и затем обратно
  • водитель ждет возле автомобиля, в любой момент вы можете переехать в другой шопинг или аэропорт
  • если Вы увлеклись шопингом, водитель 🚗 напомнит о времени выезда в аэропорт
  • Ваше время будет использовано рационально
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Трансфер из Алгарве в Аэропорт Лиссабoна + Шопинг тур
Трансфер из Алгарве в Аэропорт Лиссабoна + Шопинг тур
Трансфер из Алгарве в Аэропорт Лиссабoна + Шопинг тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
Николай Ж.
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Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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