Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Отпуск в солнечном Алгарве подходит к финалу и пора собираться домой?

Ваш самолет ✈️ вылетает из аэропорта Лиссабона и вы хотите заказать трансфер, но нужно сделать еще много хороших покупок? Необходимо купить подарки для родни и друзей, высококачественные фирменные вещи для себя?

Тогда Вам понадобится наш Трансфер + Шопинг тур

Мы заберем вас и ваш богаж в указанном отеле или апартоментах, отвезев в лучшие шопинги Лиссабона, а затем своевременно отвезем в аэропорт к началу регистрации.

Здесь только плюсы: