Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Отпуск в солнечном Алгарве подходит к финалу и пора собираться домой?
Ваш самолет ✈️ вылетает из аэропорта Лиссабона и вы хотите заказать трансфер, но нужно сделать еще много хороших покупок? Необходимо купить подарки для родни и друзей, высококачественные фирменные вещи для себя?
Тогда Вам понадобится наш Трансфер + Шопинг тур
Мы заберем вас и ваш богаж в указанном отеле или апартоментах, отвезев в лучшие шопинги Лиссабона, а затем своевременно отвезем в аэропорт к началу регистрации.
Здесь только плюсы:
не нужно думать куда пристроить багаж (во время шопинга он находится в автомобиле)
если во время шопинга, у Вас будет много пакетов их можно так же оставлять в автомобиле
Вам нет необходимости искать другое авто, чтобы доехать до шопинга и затем обратно
водитель ждет возле автомобиля, в любой момент вы можете переехать в другой шопинг или аэропорт
если Вы увлеклись шопингом, водитель 🚗 напомнит о времени выезда в аэропорт
Ваше время будет использовано рационально
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.