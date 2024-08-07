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1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией Начало: У станции метро Trindade от € 110 за всё до 4 чел. Пешая 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Порту: всё самое интересное Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах Начало: У парка Jardim da Cordoaria Расписание: в среду в 12:30 € 34 за человека На машине 8 часов Мини-группа до 12 чел. Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповая экскурсия Путешествие в Брагу и Гимарайнш раскрывает тайны португальской истории и культуры. Уникальные достопримечательности подарят незабываемые впечатления Начало: У парка Jardim da Cordoaria Расписание: в четверг в 09:00 € 74 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla € 260 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Порту

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Что ещё посмотреть»

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