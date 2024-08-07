3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: У станции метро Trindade
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от €110 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
7 авг в 12:30
14 авг в 12:30
€34 за человека
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповая экскурсия
Путешествие в Брагу и Гимарайнш раскрывает тайны португальской истории и культуры. Уникальные достопримечательности подарят незабываемые впечатления
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€74 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу
За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
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