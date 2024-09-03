3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: Torre dos Clérigos
20 сен в 09:00
21 сен в 14:00
€90 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€128 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
26 сен в 09:00
5 окт в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 сентября 2024Наш экскурсовод Татьяна очень приятный рассказчик, знающий историю как самого города так и всей страны., разбирается в портвейне и его тонкостях. Очень рекомендуем. Спасибо большое было интересно и весело.
- ИИгорь1 сентября 2024Нам очень понравилась экскурсия с Анной. Интересная информация и полезные советы
- ЕЕвгений25 августа 2024Татьяна - отличный рассказчик и позитивный человек. Знает не только Порту, но и его окрестности. И так же прекрасно разбирается в вине. Всегда готова помочь советом по дальнейшему маршруту. Спасибо.
- AAnna13 августа 2024Таня провела отличную экскурсию, поделилась множеством мест/ресторанов после, в конце как и заявлено была дегустация портвейна! Очень много интересных фактов о Порто и Португалии в целом от человека, который живет тут уже 10 лет 👍 будем рекомендовать друзьям ☺️
- ЕЕвгений16 июня 2024Отличный Гид! Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!!!
- ДДана21 мая 2024Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
- ННаталия14 апреля 2024Замечательный гид и человек, Сергей! Очень добрый, терпеливый и заботливый (для нас это было важно так как были с ребенком
- ННаталия1 сентября 2023Огромнейшее спасибо Сергею! Его невероятно содержательное и познавательное сопровождение нас в городе Порто, поразило количеством материала и интереснейших исторических фактов, которые
- EElena10 июня 2023Были на экскурсии ‘Знакомьтесь, Порто’ с Сергеем - замечательный и знающий гид. Очень рекомендуем! Спасибо, Сергей и Трипстер!
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