На Рождество – экскурсии в Порту

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Порту на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Порту - любовь с первого взгляда
Пешая
97 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: Torre dos Clérigos
20 сен в 09:00
21 сен в 14:00
90 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Порту
Пешая
38 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
128 за всё до 5 чел.
Порту - город моего сердца
Пешая
38 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
90 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Порту
Пешая
312 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
26 сен в 09:00
5 окт в 09:00
70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Порту - любовь с первого взгляда
    Наш экскурсовод Татьяна очень приятный рассказчик, знающий историю как самого города так и всей страны., разбирается в портвейне и его тонкостях. Очень рекомендуем. Спасибо большое было интересно и весело.
    Наш экскурсовод Татьяна очень приятный рассказчик, знающий историю как самого города так и всей страны., разбирается
  • И
    Игорь
    1 сентября 2024
    Порту - город моего сердца
    Нам очень понравилась экскурсия с Анной. Интересная информация и полезные советы
  • Е
    Евгений
    25 августа 2024
    Порту - любовь с первого взгляда
    Татьяна - отличный рассказчик и позитивный человек. Знает не только Порту, но и его окрестности. И так же прекрасно разбирается в вине. Всегда готова помочь советом по дальнейшему маршруту. Спасибо.
  • A
    Anna
    13 августа 2024
    Порту - любовь с первого взгляда
    Таня провела отличную экскурсию, поделилась множеством мест/ресторанов после, в конце как и заявлено была дегустация портвейна! Очень много интересных фактов о Порто и Португалии в целом от человека, который живет тут уже 10 лет 👍 будем рекомендовать друзьям ☺️
    Таня провела отличную экскурсию, поделилась множеством мест/ресторанов после, в конце как и заявлено была дегустация портвейна!
  • Е
    Евгений
    16 июня 2024
    Порту - город моего сердца
    Отличный Гид! Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!!!
  • Д
    Дана
    21 мая 2024
    Порту - город моего сердца
    Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    Знакомьтесь, Порту
    Замечательный гид и человек, Сергей! Очень добрый, терпеливый и заботливый (для нас это было важно так как были с ребенком
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    3 года), хорошее знание истории и города, узнал наши предпочтения и по пути скорректировал маршрут более подходящий для нас. В напутствие посоветовал нам в какие города еще можем заехать по пути, какие традиционные блюда имеем возможность отведать и на какие невероятные виды полюбоваться.

  • Н
    Наталия
    1 сентября 2023
    Знакомьтесь, Порту
    Огромнейшее спасибо Сергею! Его невероятно содержательное и познавательное сопровождение нас в городе Порто, поразило количеством материала и интереснейших исторических фактов, которые
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    мы смогли получить за столь ограниченное (3,5 часа) время прогулки по центру города. . Наша столь желанная экскурсия с выбранным по - оставленным отзывам, с экскурсоводом Ольгой была испорчена, а Сергей приняв и поняв наше краткосрочное нахождение и пребывание как туристов в городе - откликнулся и преподнес нам столько великолепной информации и приятного времени, что мы до сих пор восхищены тем что запомнится надолго. Сердечное вас спасибо, Сергей! Спасибо организатору экскурсий Трипстера, который помог разрулить нашу ситуацию с непрохождением оплаты! Мы сами работаем с огромным количеством клиентов и с людьми из Австрии, России и всего пост-советского пространства, и с удовольствием будем предлагать всем желающим посетить Порто - - только Сергея, замечательного, с глубокими познаниями экскурсовода, творческого и просто внимательного человека! Сердечное и просто человеческое вам спасибо, Сергей! С уважением и благодарностью Наталья, Елена! P.S. Если коротко и -)) «по-теме»,то: все прошло в уложенные временные рамки, емко, содержательно интересно. Получили от Сергея много дополнительной и полезной информации, получили важные для путешественников в Португалии и в Порто советы и рекомендации. Господа! пользуйтесь Tripster! Выбирайте Сергея! Не пожалеете.

  • E
    Elena
    10 июня 2023
    Знакомьтесь, Порту
    Были на экскурсии ‘Знакомьтесь, Порто’ с Сергеем - замечательный и знающий гид. Очень рекомендуем! Спасибо, Сергей и Трипстер!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Порту - любовь с первого взгляда
  2. Знакомьтесь, Порту
  3. Порту - город моего сердца
  4. Первое свидание с Порту
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в сентябре 2024
Сейчас в Порту в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 128. Туристы уже оставили гидам 485 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 485 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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