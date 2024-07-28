Однодневные – экскурсии в Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Порту на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие на Tesla по северу Португалии
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу
За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
10 авг в 09:00
19 авг в 09:00
190 за всё до 5 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 450 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на Tesla по северу Португалии
  2. Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
  3. По винодельням с почётным сомелье Португалии
Какие места ещё посмотреть в Порту
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2024
Сейчас в Порту в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 450. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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