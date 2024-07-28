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1 чел. По популярности На машине 1 отзыв 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla € 260 за всё до 4 чел. На машине 4 отзыва 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин Начало: В холле вашего отеля или по договоренности € 190 за всё до 5 чел. На машине 1 отзыв 9 часов Индивидуальная до 10 чел. По винодельням с почётным сомелье Португалии Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана от € 450 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Порту Последние отзывы на экскурсии Д Дмитрий По винодельням с почётным сомелье Португалии Отличная экскурсия, топ программа, замечательные вина и места. Василий супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Однодневные»

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