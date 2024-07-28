8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу
За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
10 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €450 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий28 июля 2024Отличная экскурсия, топ программа, замечательные вина и места. Василий супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2024
Сейчас в Порту в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 450. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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