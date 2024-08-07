7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Португалии: путешествие по Гимарайншу и Браге
Погрузитесь в историю Португалии с эксклюзивной экскурсией в Гимарайнш и Брагу. Откройте для себя вековые традиции и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к виноделам Порту: история, дегустация и восхищение
Погрузитесь в мир портвейна и истории на эксклюзивной автомобильной экскурсии. Откройте для себя вековые традиции и вкус изысканных вин
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальская Венеция: Индивидуальная экскурсия в Авейру из Порту
Погрузитесь в атмосферу Португальской Венеции, исследуя Авейру на автомобиле. Живописные каналы и исторические изразцы ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в лес Буссако: роскошный дворец и уникальное вино
Отправьтесь в заповедный лес Буссако, где вас ждут дворец-отель, монастырские тропы и уникальное вино. Погрузитесь в атмосферу средневековья и роскоши
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности.
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти: архитектура, вино, история
Погрузитесь в мир португальского барокко и лучших винодельческих регионов Европы с индивидуальной экскурсией
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
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