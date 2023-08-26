2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: путешествие по истории и культуре
Вас ждет погружение в атмосферу Порту: от величественных площадей до тайных уголков, от истории до современности
Начало: Бульвар Aliados возле входа в Макдональдс Империал
Расписание: пн -вс (в зависимости от расписания) с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Португалии: путешествие по Гимарайншу и Браге
Погрузитесь в историю Португалии с эксклюзивной экскурсией в Гимарайнш и Брагу. Откройте для себя вековые традиции и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к виноделам Порту: история, дегустация и восхищение
Погрузитесь в мир портвейна и истории на эксклюзивной автомобильной экскурсии. Откройте для себя вековые традиции и вкус изысканных вин
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальская Венеция: Индивидуальная экскурсия в Авейру из Порту
Погрузитесь в атмосферу Португальской Венеции, исследуя Авейру на автомобиле. Живописные каналы и исторические изразцы ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту: от Кафедрального Собора до винных подвалов
Насладитесь уникальными памятниками Порту на индивидуальной обзорной экскурсии. Посетите Кафедральный собор Се и мост Дона Луиша I
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€304 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - древний и прекрасный: экскурсия по историческим фактам
Погрузитесь в историю Порту, где каждый уголок хранит тайны прошлого. От портвейна до Генриха Мореплавателя - Порту ждет вас
Начало: Ваш отель в Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в лес Буссако: роскошный дворец и уникальное вино
Отправьтесь в заповедный лес Буссако, где вас ждут дворец-отель, монастырские тропы и уникальное вино. Погрузитесь в атмосферу средневековья и роскоши
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности.
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти: архитектура, вино, история
Погрузитесь в мир португальского барокко и лучших винодельческих регионов Европы с индивидуальной экскурсией
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 августа 2023Мне все очень понравилось, было интересно и время пролетело незаметно, я узнала много нового для себя, плюс мне сделали отличные
- MMaria24 февраля 2023Спасибо Анне за экскурсию! Нам с мужем очень понравилось 😊 Три часа пролетели незаметно. Прогулка по городу была очень приятной
- ААлексей5 декабря 2022Во-первых, Анна-милейшая девушка, во-вторых, интересно рассказывает, в-третьих, красиво умеет фотографировать, в-четвертых, посмотрели все, прям супер чудесно❤️ рекомендую очень
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2024
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