Все – экскурсии в Порту

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Порту на русском языке, цены от €86, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Порту - любовь с первого взгляда
Пешая
94 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Порту - «северная столица» Португалии
Пешая
скидка
4%
38 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: Возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
8 авг в 15:00
9 авг в 15:00
9086 за всё до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пешая
191 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: У Фонтана со львами
Завтра в 15:00
8 авг в 10:00
107 за всё до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Пешая
126 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
94 за всё до 4 чел.
Порту - город моего сердца
Пешая
37 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
90 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рафаэль
    27 июля 2024
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Ольга отличный гид. Экскурсия достаточно ёмкая и при этом не утомительная. Время прошло не заметно.
  • А
    Александр
    27 июля 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алёна провела для нашей семьи великолепную экскурсию по Порту, познакомила с историей города и его архитектурой. Объем её знаний поражает,
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    она смогла ответить на все интересующие нас вопросы. Интересно было и нам, взрослым, и нашим 12-летним детям! Мы прошлись по всем знаковым районам города и продегустировали вкуснейший портвейн от производителя. На 100% рекомендуем!

  • G
    Genia
    26 июля 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Alena was very knowledgable, professional, and engaging. We had a wonderful time!
  • A
    Anna
    23 июля 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Все было отлично
  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Интересный маршрут, особенно узкие улочки впечатлили своими красками и колоритом
  • Е
    Елизавета
    20 июля 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Катерина провал нам очень увлекательную экскурсию, в ходе которой мы узнали не только о городе, но и об истории (что
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    для меня лично очень большой плюс и позволяет лучше понимать контекст происходящего и увиденного). Подача была очень структурированная, много отложилось в памяти. Также Катерина посоветовала несколько вкусных заведений и магазин с портвейном с ценами ниже, чем мы встречали в дьюти фри и на фабриках.

  • М
    Мила
    22 июня 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алёна, спасибо вам за экскурсию. Все подробно, не спеша, наслаждаясь городом. Мы с удовольствием провели с вами время.
  • Е
    Евгений
    16 июня 2024
    Порту - город моего сердца
    Отличный Гид! Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!!!
  • А
    Александр
    10 июня 2024
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Ольга прекрасный специалист и профессионал, влюблённый в своё дело. Незабываемые впечатления и прекрасно проведённое время.
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Все»

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  1. Порту - любовь с первого взгляда
  2. Порту - «северная столица» Португалии
  3. Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
  4. Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
  5. Порту - город моего сердца
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2024
Сейчас в Порту в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 86 до 107 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 486 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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