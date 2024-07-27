3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
скидка
4%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: Возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
8 авг в 15:00
9 авг в 15:00
90€86 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: У Фонтана со львами
Завтра в 15:00
8 авг в 10:00
€107 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€94 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРафаэль27 июля 2024Ольга отличный гид. Экскурсия достаточно ёмкая и при этом не утомительная. Время прошло не заметно.
- ААлександр27 июля 2024Алёна провела для нашей семьи великолепную экскурсию по Порту, познакомила с историей города и его архитектурой. Объем её знаний поражает,
- GGenia26 июля 2024Alena was very knowledgable, professional, and engaging. We had a wonderful time!
- AAnna23 июля 2024Все было отлично
- ААнна22 июля 2024Интересный маршрут, особенно узкие улочки впечатлили своими красками и колоритом
- ЕЕлизавета20 июля 2024Катерина провал нам очень увлекательную экскурсию, в ходе которой мы узнали не только о городе, но и об истории (что
- ММила22 июня 2024Алёна, спасибо вам за экскурсию. Все подробно, не спеша, наслаждаясь городом. Мы с удовольствием провели с вами время.
- ЕЕвгений16 июня 2024Отличный Гид! Очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!!!
- ААлександр10 июня 2024Ольга прекрасный специалист и профессионал, влюблённый в своё дело. Незабываемые впечатления и прекрасно проведённое время.
- ВВиктория3 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
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