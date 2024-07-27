читать дальше для меня лично очень большой плюс и позволяет лучше понимать контекст происходящего и увиденного). Подача была очень структурированная, много отложилось в памяти. Также Катерина посоветовала несколько вкусных заведений и магазин с портвейном с ценами ниже, чем мы встречали в дьюти фри и на фабриках.

Катерина провал нам очень увлекательную экскурсию, в ходе которой мы узнали не только о городе, но и об истории (что