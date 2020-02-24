51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Всестороннее знакомство с городом-гаванью, давшим название графству, королевству, а потом и целой стране, ждёт вас на этой экскурсии.

Вы окажетесь в сердце Порту, оглядев его со всех сторон со смотровых площадок.

Прочувствуете энергетику района мореплавателей, откуда португальские корабли отправлялись покорять новые горизонты, и даже узнаете, что из истории Порту роднит его с Великим Новгородом.

Преображения 18 века и «золотая река», новости со всего света и лучшая францезинья — все эти «метки», связанные с городом, уложатся у вас в голове и помогут заметить то, насколько Порту не похож на остальные уголки мира.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у «Башни Клерикуш»
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У этой экскурсии51 отзыв
4.9
Ежедневная прогулка по Порту
Ежедневная прогулка по Порту

Что вас ожидает

Сердце свободолюбивого Порту
Наш маршрут охватит все знаковые места Порту, которые дадут вам целостное представление об уникальности города. Вы пройдёте мимо вокзала с самыми большими изразцовыми панно во всей Португалии, увидите величественный Дворец епископов и кафедральный собор Се 12 столетия. В районе городского порта, откуда несколько столетий назад, в эпоху Великих географических открытий, так же отчаливали суда отважных моряков, вы проникнетесь атмосферой вольности и бесстрашия. На проспекте Содружества заметите Ратушу, пройдёте по яркой набережной реки Доуру и окажетесь на площади Генриха Мореплавателя. С высоты трёх совершенно разных смотровых взглянете на весь Порту — панорама почти 360 градусов! И увидите целый район города, где выдерживают портвейны.

Жизнь в городе-гавани
Ритм Порту — независимого города деловых людей — сильно отличается от того, как течёт жизнь в других уголках Португалии. Вы узнаете, как издавна называют жителей города лиссабонцы, если хотят их задеть, что происходило в Порту в эпоху римлян и в период расцвета — в 18 веке. Поговорим и о «золотой реке» — как сплавляли вниз по течению портвейн, а заодно поделимся секретом, где какие виды этого напитка стоит пробовать, чтобы узнать его настоящий вкус. Все маленькие секреты Порту: где хорошо готовят морепродукты, где продают лучшую францезинью, где веселится молодёжь и в каком заведении роскошные интерьеры напоминают о знаменитом «Титанике» — всем этим мы поделимся с вами, не ограничиваясь важными фактами из истории города-гавани. Вы представите себя жителем прошлых столетий, узнававшим в этой точке земли последние новости из Индонезии, и в то же время почувствуете себя на одной волне с местными в ритме современного Порту.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Порту и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
• Экскурсия проводится без наушников.
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Порту, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Порту
Ежедневная прогулка по Порту
Ежедневная прогулка по Порту
Ежедневная прогулка по Порту

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у «Башни Клерикуш».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 февраля 2020
Я приехала в Порто на 1 день и поэтому для меня было важно успеть максимум. Я заказала обзорную экскурсию по городу. Это было замечательно. Евгения показала город преподнося информацию легко и с юмором. Мы гуляли по Порто заглядывая в потаенные улочки старого города, любуясь архитектурой и слушая интересные истории о прошлом и настоящем.
4 декабря 2019
Хотелось бы поблагодарить команду Tripster за поддержку и оперативные ответы, а Екатерину, нашего гида по Порту, за профессиональную работу и качественно представленную информацию. Благодаря тому, что наша 'группа' оказалась совсем небольшой, почувствовала себя на индивидуальной экскурсии. Это ценно как возможностью задавать вопросы и получать на них ответы, так и тем, что темп экскурсии позволял не 'бежать', а действительно наслаждаться прогулкой. По окончании экскурсии Екатерина снабдила и дополнительными идеями и вариантами, что и где можно увидеть, и как куда попасть. Благодарю и желаю дельнейших успехов!
27 ноября 2019
Наш гид Екатерина провела замечательную экскурсию по значимым местам Порту. Экскурсия началась вовремя, Катя очень интересно знакомила нас с достопримечательностями и про каждую рассказывала увлекательную историю. Мы приехали в Порту всего на один день и за время экскурсии Катя помогла нам лучше узнать город. Подробно отвечала на наши вопросы, подсказала как лучше добраться до вокзала и где попробовать самый вкусный сэндвич "франсезинья". Большое спасибо Кате за экскурсию!
16 ноября 2019
Прекрасная экскурсия! Великолепный гид, Катя ,очень интересно рассказывала, Провели незабываемые часы с на этой экскурсии! Получили массу приятных впечатлений и узнали об интересных исторических фактах Порту. Катя спасибо вам большое!
12 ноября 2019
Катя просто умница! Все правильно, не медленно, но и не быстро. Доступно! Ответила на все дополнительные вопросы. Спасибо!!!
9 октября 2019
Отличный экскурсовод Катя интересно рассказала о городе Порту, захотелось в него вернуться.
Дима
1 октября 2019
Спасибо большое Кате за экскурсию. Отличная возможность посмотреть на город, получить рекомендации и просто хорошо провести время. Датами не грузили, зато тонкости португальской жизни объясняли очень хорошо!
28 сентября 2019
Это просто выше всяких похвал! Незабываемые пару часов сделали мой день! Не потому, что я до этого чего-то не увидела или где-то не побывала, а потому, что экскурсия Екатерины всё увиденное наполнила смыслом. Всё рассказанное было преподнесено не только профессионально, но и с особой теплотой. Видно, что Катя любит страну и город в котором живёт и эту любовь она вдохнула в нас. Спасибо ей огромное за эту душевную, незабываемую прогулку и готовность отвечать на все наши вопросы! Рекомендую!
28 сентября 2019
Замечательно!
Катя умница, влюблена в свой город и сумела передать нам свою любовь.
Мы хотим звтра взять еще экскурсию с ней
Абрам и Дина
25 сентября 2019
Прекрасная экскурсия!
Ещё 41 отзыв

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