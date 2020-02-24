51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Сердце свободолюбивого Порту

Наш маршрут охватит все знаковые места Порту, которые дадут вам целостное представление об уникальности города. Вы пройдёте мимо вокзала с самыми большими изразцовыми панно во всей Португалии, увидите величественный Дворец епископов и кафедральный собор Се 12 столетия. В районе городского порта, откуда несколько столетий назад, в эпоху Великих географических открытий, так же отчаливали суда отважных моряков, вы проникнетесь атмосферой вольности и бесстрашия. На проспекте Содружества заметите Ратушу, пройдёте по яркой набережной реки Доуру и окажетесь на площади Генриха Мореплавателя. С высоты трёх совершенно разных смотровых взглянете на весь Порту — панорама почти 360 градусов! И увидите целый район города, где выдерживают портвейны.

Жизнь в городе-гавани

Ритм Порту — независимого города деловых людей — сильно отличается от того, как течёт жизнь в других уголках Португалии. Вы узнаете, как издавна называют жителей города лиссабонцы, если хотят их задеть, что происходило в Порту в эпоху римлян и в период расцвета — в 18 веке. Поговорим и о «золотой реке» — как сплавляли вниз по течению портвейн, а заодно поделимся секретом, где какие виды этого напитка стоит пробовать, чтобы узнать его настоящий вкус. Все маленькие секреты Порту: где хорошо готовят морепродукты, где продают лучшую францезинью, где веселится молодёжь и в каком заведении роскошные интерьеры напоминают о знаменитом «Титанике» — всем этим мы поделимся с вами, не ограничиваясь важными фактами из истории города-гавани. Вы представите себя жителем прошлых столетий, узнававшим в этой точке земли последние новости из Индонезии, и в то же время почувствуете себя на одной волне с местными в ритме современного Порту.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Порту и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.