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ФК «Порту» - такой же символ второго города Португалии, как река Дору или восхитительный порт. Исследовать Estádio do Dragão - это окунуться в сверкающее прошлое местных героев.
Побывайте на стадионе и посмотрите за кулисы, в том числе на скамейку запасных и короткую фотосессию. Когда вы закончите, посетите музей-клуб и отправляйтесь в интерактивное путешествие, в котором вспоминаются вечера славных чемпионов и легендарных игроков.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в музей ФК Порту
Тур на стадион Dragão
Что не входит
Аудиогид (доступно на нескольких языках за дополнительную плату)
Экскурсия с гидом
Билеты на матч
Мероприятия в Estádio do Dragão
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.