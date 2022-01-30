ФК «Порту» - такой же символ второго города Португалии, как река Дору или восхитительный порт. Исследовать Estádio do Dragão - это окунуться в сверкающее прошлое местных героев.

Побывайте на стадионе и посмотрите за кулисы, в том числе на скамейку запасных и короткую фотосессию. Когда вы закончите, посетите музей-клуб и отправляйтесь в интерактивное путешествие, в котором вспоминаются вечера славных чемпионов и легендарных игроков.