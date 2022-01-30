Музей ФК «Порту» и стадион Dragão

Осмотрите дом одной из самых успешных футбольных команд Португалии

4.9
102 отзыва
Входной билет
Музей ФК «Порту» и стадион Dragão
Музей ФК «Порту» и стадион Dragão
Музей ФК «Порту» и стадион Dragão
Музей ФК «Порту» и стадион Dragão
Музей ФК «Порту» и стадион Dragão
Музей ФК «Порту» и стадион Dragão
Музей ФК «Порту» и стадион Dragão
Музей ФК «Порту» и стадион Dragão
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ФК «Порту» - такой же символ второго города Португалии, как река Дору или восхитительный порт. Исследовать Estádio do Dragão - это окунуться в сверкающее прошлое местных героев.
Побывайте на стадионе и посмотрите за кулисы, в том числе на скамейку запасных и короткую фотосессию. Когда вы закончите, посетите музей-клуб и отправляйтесь в интерактивное путешествие, в котором вспоминаются вечера славных чемпионов и легендарных игроков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в музей ФК Порту
  • Тур на стадион Dragão
Что не входит
  • Аудиогид (доступно на нескольких языках за дополнительную плату)
  • Экскурсия с гидом
  • Билеты на матч
  • Мероприятия в Estádio do Dragão
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