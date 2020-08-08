Мосты, архитектура, портвейн, культура и ночная жизнь: исследуйте Порту за 2 дня с 1 удобным билетом на hop-on hop-off билет. Вы легко доберетесь до исторического центра города и посетите такие популярные места, как Торре-дос-Клеригуш, фонд современного искусства и сады Fundação Serralves, Casa da Música, а также рестораны и развлекательные заведения на набережной Кайс-де-Гайя.

Просто сядьте в автобусы официальных обзорных экскурсий Yellow Bus с вашим двухдневным билетом. Автобусный билет включает в себя исторический тур по Порту и тур по замку Порту.

Отправляйтесь на пляжи Фос-ду-Дору или Матозиньюш и в район реки Гайя или посетите музей трамвайных вагонов. Не забудьте попробовать знаменитый портвейн, посещая один из многочисленных погребов порта Гайс. С этим билетом hop-on, hop-off вы сможете добраться до многих увлекательных мест Порту.

Тур по замкам Порту • Собор / С. Станция Бенто • Sé Catedral / Кафедральный собор • Праса да Баталья • Площадь Республики • Casa da Música / Rot. Да Боавишта • Av. Boavista Hotéis • Fundação de Serralves • Каштелу-ду-Кейжу / «Си Лайф Порту» • Анемона • Рестораны Матозиньюша • Туристический офис / круизный терминал • пляжи Матозиньюш • Анемона • Passeio Alegre • Речной • Музей трамваев • Рибейра / речной круиз / Palácio Bolsa / винные погреба Cálem

Исторический тур по Порту • Собор / С. Станция Бенто • Sé Catedral / Кафедральный собор • Праса да Баталья • Альфандега • Кордоария / Клеригуш • Церковь Кармо • Рибейра / речной круиз / Palácio Bolsa / винные погреба Cálem • Пещеры Gaia Quay Caves Cálem • Смотровая площадка Порту / Йитман / винные погреба Калема • Ларго дос Авиадорес • El Corte Inglês • Мэрия • Жардин-ду-Морро • Праса да Баталья