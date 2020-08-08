Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус

Садитесь на hop-on-hop-off автобус с удобным 2-дневным билетом в Порту

4
162 отзыва
Входной билет
Садитесь на hop-on-hop-off автобус с удобным 2-дневным билетом в Порту.

Без труда посетите такие места, как музей современного искусства, эспланада Каис-де-Гая и пляи в Фош-ду-Дору, не нагружая ног и без дополнительных расходов на общественный транспорт.
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Порту: 2-дневный билет на hop-on-hop-off автобус
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите все достопримечательности Порту с единым hop-on-hop-off билетом, действительным в течение 2 дней
  2. Позагорайте на пляжах Фош-ду-Дору или отведайте портвейн в порту Гая, в который легко попасть с вашим билетом на автобусы в Порту
  3. Погрузитесь в культуру и историю Порту, легко попав в музей современного искусства, Дом музыки (Casa da Música) и центр Старого города
  4. Совершите тур на экскурсионном автобусе по мостам, замкам и историческим районам Порту
Мосты, архитектура, портвейн, культура и ночная жизнь: исследуйте Порту за 2 дня с 1 удобным билетом на hop-on hop-off билет. Вы легко доберетесь до исторического центра города и посетите такие популярные места, как Торре-дос-Клеригуш, фонд современного искусства и сады Fundação Serralves, Casa da Música, а также рестораны и развлекательные заведения на набережной Кайс-де-Гайя.
Просто сядьте в автобусы официальных обзорных экскурсий Yellow Bus с вашим двухдневным билетом. Автобусный билет включает в себя исторический тур по Порту и тур по замку Порту.
Отправляйтесь на пляжи Фос-ду-Дору или Матозиньюш и в район реки Гайя или посетите музей трамвайных вагонов. Не забудьте попробовать знаменитый портвейн, посещая один из многочисленных погребов порта Гайс. С этим билетом hop-on, hop-off вы сможете добраться до многих увлекательных мест Порту.
Тур по замкам Порту • Собор / С. Станция Бенто • Sé Catedral / Кафедральный собор • Праса да Баталья • Площадь Республики • Casa da Música / Rot. Да Боавишта • Av. Boavista Hotéis • Fundação de Serralves • Каштелу-ду-Кейжу / «Си Лайф Порту» • Анемона • Рестораны Матозиньюша • Туристический офис / круизный терминал • пляжи Матозиньюш • Анемона • Passeio Alegre • Речной • Музей трамваев • Рибейра / речной круиз / Palácio Bolsa / винные погреба Cálem
Исторический тур по Порту • Собор / С. Станция Бенто • Sé Catedral / Кафедральный собор • Праса да Баталья • Альфандега • Кордоария / Клеригуш • Церковь Кармо • Рибейра / речной круиз / Palácio Bolsa / винные погреба Cálem • Пещеры Gaia Quay Caves Cálem • Смотровая площадка Порту / Йитман / винные погреба Калема • Ларго дос Авиадорес • El Corte Inglês • Мэрия • Жардин-ду-Морро • Праса да Баталья

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 hop-on-hop-off автобусные экскурсии (исторический тур по Порту + тур по замкам Порту)
  • Исторический тур по Порту + тур по замкам Порту - аудиогид на 12 языках (португальский, испанский, английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, японский, русский, португальский / бразильский, польский и китайский)
  • Книга скидок на желтый автобус - скидки в ресторанах, барах, магазинах и других достопримечательностях
  • Чтобы воспользоваться услугами, включенными в ваш билет на Yellowbus, сначала обменяйте ваучер - вы можете сделать это в наших киосках Yellowbus или в наших автобусах
Что не входит
  • Питание
  • Вход в другие музеи, памятники или достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Время отправления Porto Histórico от Avenida Dom Afonso Henriques (около станции São Bento): 9:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 15:30 - 16:30
  • Время отправления Porto dos Castelos с Avenida Dom Afonso Henriques (недалеко от станции São Bento): 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 17:00
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
8 авг 2020
Оба маршрута очень удобны, так как проходят через самые важные точки города. Во время COVID-19 они соблюдают правила безопасности, хотя я думаю, что им следует часто следить за тем, чтобы люди соблюдали правила на втором этаже, поскольку есть люди, которые просто не заботятся о соблюдении требуемой дистанции, заставляя тех, кто действительно заботится, чувствовать крайне неудобно.
A
1 июля 2019
Достаточно всеобъемлющий тур, как только вы сделаете две линии - замки Порту и исторический Порту. Два займет не менее половины дня, не останавливаясь никуда Возможно, вы захотите рассмотреть двухдневный пропуск - один день, чтобы просто сесть в автобус и выслушать рассказ для обзора, а другой - остановиться в определенных местах, которые вы определили накануне. Также было практично, что печать ваучера больше не требуется. Мы настоятельно рекомендуем услугу (желтый автобус).
W
10 авг 2018
В электронном письме и PDF указано, что билет должен быть распечатан и не будет принят, если не будет распечатан. К счастью, это не было правдой, и это может быть в киоске на площади. Возможно, пришло время удалить это предупреждение и дать понять, что его НЕ нужно печатать. Деревья в безопасности;-)
Ещё 159 отзывов

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