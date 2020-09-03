Порту: билет на hop-on hop-off автобус, трамвай и фуникулер

Откройте для себя исторический город Порту с комбинированным билетом на 2 дня, который предоставляет доступ к 2

4.3
155 отзывов
Билет на автобус
Откройте для себя исторический город Порту с комбинированным билетом на 2 дня, который предоставляет доступ к 2 автобусным hop-on hop-off турам, трамвайному туру по Порту и фуникулеру Guindais.
Порту: билет на hop-on hop-off автобус, трамвай и фуникулер
Порту: билет на hop-on hop-off автобус, трамвай и фуникулер
Порту: билет на hop-on hop-off автобус, трамвай и фуникулер
Порту: билет на hop-on hop-off автобус, трамвай и фуникулер
Порту: билет на hop-on hop-off автобус, трамвай и фуникулер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите город в своем темпе с двухдневным билетом
  2. Посетите главные достопримечательности Порту в туре на автобусе с открытым верхом по системе hop-on hop-off
  3. Оцените Порту из винтажного электрического трамвая в рамках трамвайного тура по городу
  4. Прокатитесь на фуникулере и полюбуйтесь видами на город и реку Дуэро
Мосты, архитектура, портвейн, культура и активная ночная жизнь: изучите Порту в течение 2 дней с единым и удобным билетом по системе hop-on-hop-off.
Доберитесь до исторического центра города и посетите такие популярные места, как церковь Торре-душ-Клеригуш, музей современного искусства Серралвеш и парк с одноименным названием, Дом музыки, а также рестораны и развлечения на эспланаде Каис-де-Гая.
Просто взойдите на борт официального экскурсионного автобуса желтого цвета Yellow Bus, используя ваш 2-дневный билет. Автобусный билет включает тур по историческому Порту и Порту и экскурсию в замок Порту.
Отправляйтесь на пляжи в Фош-ду-Дору или Матозиньюш и в прибрежный район Гая или посетите музей трамваев. Не забудьте попробовать знаменитый портвейн, посетив один из многочисленных винных погребов в порту Гая. С билетом на hop-on-hop-off автобус вы получите доступ к многочисленным увлекательным местам Порту.
Прокатитесь на старинных электрических трамваях в рамках трамвайного тура по Порту с 3 разными маршрутами. Ваш билет предоставляет доступ на 24 часа к системе трамваев. Также можете воспользоваться проездным во всех общественных автобусах Порту.
На другом берегу Дуэро вы сможете прокатиться на фуникулере Guindais и полюбоваться потрясающими видами на Порту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 hop-on hop-off тура на автобусах с открытой крышей и аудиогидом на 10 языках
  • Буклет со скидками в Yellow Bus
  • Доступ на 24 часа к трамвайному туру по Порту
  • 1 поездка на фуникулере Guindais
Что не входит
  • Питание
  • Вход в другие музеи, памятники или достопримечательности
  • Посещение винных погребов Poças Junior и Quinta da Boeira
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что из-за ограничения COVID-19 расписание может измениться. При обмене вашего ваучера, пожалуйста, подтвердите правильное время и частоту движения автобуса
  • Аудиогиды доступны на 12 языках: португальском, испанском, английском, французском, немецком, итальянском, голландском, японском, русском, бразильском португальском, польском и китайском
  • Экскурсия по историческому Порту: отправление с Avenida Dom Afonso Henriques (недалеко от вокзала Сан-Бенту) в 9:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 15:30 - 16:30 (продолжительность: 1,5 часа. )
  • Экскурсия по замкам Порту: отправление с Avenida Dom Afonso Henriques (недалеко от вокзала Сан-Бенту) в 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 17:00 (Продолжительность: 2 часа)
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 155 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
47
3
19
2
5
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
3 сен 2020
(Великобритания)
Это определенно стоит посетить достопримечательности в Порту, мы купили это за 40 евро на два дня, вы не можете сделать это за 1 день, это остановки на нескольких остановках, и вы можете забрать его с любой остановки, здесь есть действительно красивая архитектура, пляжи, зоопарк, церкви, морская жизнь и многое другое.
M
14 окт 2018
(Германия)
Мы использовали все варианты, которые мы купили, и в целом наши туры были очень хорошими. Один минус заключался в том, что время между автобусами (официально 30 минут, но в зависимости от пробок иногда больше) было слишком длинным, и на остановках не было расписания. Поездка на старом трамвае была особенно хороша, хотя на пути к побережью трамвай был настолько полон, что я даже не мог видеть очень много. Одно предупреждение, я совсем маленький, у меня колени, плюс новое бедро! Сесть в трамвай и выйти из него было довольно сложно, поскольку ступеньки довольно крутые. Может быть, для большинства это не проблема, но для меня это препятствие.
S
1 окт 2019
(Канада)
Когда вы рекламировали, что вы говорите: автобус, трамвай и фуникулер в течение 48 часов, я купил билеты для моего партнера, а я - в течение 48 часов и обнаружил, что трамвай и фуникулер не предназначены для 48 часов. Нам было разрешено использовать его только один раз. Согласно расписанию автобус ходит каждые 30 минут, нам пришлось ждать более часа один день. Я чувствую себя ограбленным.

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