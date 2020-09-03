Мосты, архитектура, портвейн, культура и активная ночная жизнь: изучите Порту в течение 2 дней с единым и удобным билетом по системе hop-on-hop-off.

Доберитесь до исторического центра города и посетите такие популярные места, как церковь Торре-душ-Клеригуш, музей современного искусства Серралвеш и парк с одноименным названием, Дом музыки, а также рестораны и развлечения на эспланаде Каис-де-Гая.

Просто взойдите на борт официального экскурсионного автобуса желтого цвета Yellow Bus, используя ваш 2-дневный билет. Автобусный билет включает тур по историческому Порту и Порту и экскурсию в замок Порту.

Отправляйтесь на пляжи в Фош-ду-Дору или Матозиньюш и в прибрежный район Гая или посетите музей трамваев. Не забудьте попробовать знаменитый портвейн, посетив один из многочисленных винных погребов в порту Гая. С билетом на hop-on-hop-off автобус вы получите доступ к многочисленным увлекательным местам Порту.

Прокатитесь на старинных электрических трамваях в рамках трамвайного тура по Порту с 3 разными маршрутами. Ваш билет предоставляет доступ на 24 часа к системе трамваев. Также можете воспользоваться проездным во всех общественных автобусах Порту.

На другом берегу Дуэро вы сможете прокатиться на фуникулере Guindais и полюбоваться потрясающими видами на Порту.