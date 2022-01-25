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Фонд Serralves в Порту - это мир увлекательного современного искусства. Неудивительно, что это самый популярный музей Португалии! Здесь хранится постоянно меняющаяся коллекция произведений самых известных художников с 1960-х годов до наших дней, а это значит, что каждый визит уникален и гарантированно удивит. Здесь также расположены потрясающие ботанические сады с интригующими скульптурами и органическим дизайном. Serralves - настоящий авторитет на современной арт-сцене.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Фонд Серралвеш и его временные выставки
Вход в парк
Вход на виллу Серралвес
Вход в кинотеатр Маноэль де Оливейра
Доступ к прогулке на верхушках деревьев
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.