Фонд Serralves в Порту - это мир увлекательного современного искусства. Неудивительно, что это самый популярный музей Португалии! Здесь хранится постоянно меняющаяся коллекция произведений самых известных художников с 1960-х годов до наших дней, а это значит, что каждый визит уникален и гарантированно удивит. Здесь также расположены потрясающие ботанические сады с интригующими скульптурами и органическим дизайном. Serralves - настоящий авторитет на современной арт-сцене.