Serralves Foundation

Посетите главную художественную галерею Порту и прогуляйтесь по его ботаническому саду

4.8
30 отзывов
В группе
Serralves Foundation
Serralves Foundation
Serralves Foundation
Serralves Foundation
Serralves Foundation
Serralves Foundation
Serralves Foundation
Serralves Foundation
Serralves Foundation
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Фонд Serralves в Порту - это мир увлекательного современного искусства. Неудивительно, что это самый популярный музей Португалии! Здесь хранится постоянно меняющаяся коллекция произведений самых известных художников с 1960-х годов до наших дней, а это значит, что каждый визит уникален и гарантированно удивит. Здесь также расположены потрясающие ботанические сады с интригующими скульптурами и органическим дизайном. Serralves - настоящий авторитет на современной арт-сцене.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Фонд Серралвеш и его временные выставки
  • Вход в парк
  • Вход на виллу Серралвес
  • Вход в кинотеатр Маноэль де Оливейра
  • Доступ к прогулке на верхушках деревьев
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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