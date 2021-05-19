Всё о Сан-Мамед-де-Инфеште

Полезная информация о Сан-Мамед-де-Инфеште

Что нужно знать о Сан-Мамед-де-Инфеште: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Мамед-де-Инфеште
05:1408
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаСан-Мамед-де-Инфешта
По-английскиSao Mamede de Infesta
Население города25 940 чел.
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота95 м. от уровня моря

Где находится Сан-Мамед-де-Инфешта на карте