Всё о Санта-Мария-дуз-Оливайше

Полезная информация о Санта-Мария-дуз-Оливайше

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Местное время в Санта-Мария-дуз-Оливайше
05:1420
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаСанта-Мария-дуз-Оливайш
По-английскиOlivais
Население города33 788 чел.
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота33 м. от уровня моря

Где находится Санта-Мария-дуз-Оливайш на карте