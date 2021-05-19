Полезная информация о Санта-Мария-дуз-Оливайше
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Местное время в Санта-Мария-дуз-Оливайше
05:1420
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Санта-Мария-дуз-Оливайш
|По-английски
|Olivais
|Население города
|33 788 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|33 м. от уровня моря