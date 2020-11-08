Как добраться до Санта-Марии на самолёте
В Санта-Марии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vila Do Porto Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санта-Марии
- Вила-ду-Порту SMAVila Do Porto Airport
Самые дешёвые билеты в Санта-Марию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 744
|28ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 973
|30ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Санта-Марии
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