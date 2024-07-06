скидка
3%
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Синтра - город, который вдохновлял Байрона. Прогулка по историческому центру и посещение поместья Кинта да Регалейра оставят незабываемые впечатления
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
13 сен в 09:30
30€29 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Проведите день, как в гостях у старого друга: древний Замок мавров, секретные панорамы, лучшие пляжи и гастрономические удовольствия ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты Лунной горы: экскурсия по Синтре с гидом-историком
Погрузитесь в историю Синтры и узнайте её секреты! Вас ждут уникальные достопримечательности и увлекательные рассказы о масонах и тайных орденах
Начало: От места вашего проживания
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€800 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июля 2024Спасибо Алексею! Экскурсия была просто потрясающая: побывали в красивейших местах, лишённых толп туристов, насладились прекрасной едой, приготовленной в аутентичном ресторанчике, получили массу интересной и полезной информации
- ННаталья3 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
- ИИрина17 июля 2023Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
- ССоломон9 июля 2023Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
- AAnna3 апреля 2023Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
- YYigal9 марта 2023Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в сентябре 2024
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