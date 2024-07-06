На Рождество – экскурсии в Синтре

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Синтре на русском языке, цены от €29, скидки до 3%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Пешая
скидка
3%
21 отзыв
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Синтра - город, который вдохновлял Байрона. Прогулка по историческому центру и посещение поместья Кинта да Регалейра оставят незабываемые впечатления
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
13 сен в 09:30
3029 за человека
Душевный день в Синтре и окрестностях
На машине
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Проведите день, как в гостях у старого друга: древний Замок мавров, секретные панорамы, лучшие пляжи и гастрономические удовольствия ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Секреты Лунной горы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты Лунной горы: экскурсия по Синтре с гидом-историком
Погрузитесь в историю Синтры и узнайте её секреты! Вас ждут уникальные достопримечательности и увлекательные рассказы о масонах и тайных орденах
Начало: От места вашего проживания
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июля 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Спасибо Алексею! Экскурсия была просто потрясающая: побывали в красивейших местах, лишённых толп туристов, насладились прекрасной едой, приготовленной в аутентичном ресторанчике, получили массу интересной и полезной информации
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
    читать дальше

    исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую!

  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
  • С
    Соломон
    9 июля 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
  • A
    Anna
    3 апреля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
  • Y
    Yigal
    9 марта 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Синтре в сентябре 2024
Сейчас в Синтре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 800 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Синтре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 32 ⭐ отзыва, цены от €29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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