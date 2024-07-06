Е Екатерина Душевный день в Синтре и окрестностях Спасибо Алексею! Экскурсия была просто потрясающая: побывали в красивейших местах, лишённых толп туристов, насладились прекрасной едой, приготовленной в аутентичном ресторанчике, получили массу интересной и полезной информации

Н Наталья Душевный день в Синтре и окрестностях читать дальше исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую! Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих

И Ирина Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо

С Соломон Душевный день в Синтре и окрестностях Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.

A Anna Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐