4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Синтра - город, который вдохновлял Байрона. Прогулка по историческому центру и посещение поместья Кинта да Регалейра оставят незабываемые впечатления
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
9 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€30 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
7 авг в 14:00
8 авг в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina29 июля 2024Все прошло замечательно! Рекомендую!
- ММария16 июля 2024С благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворца Синтры с историей его обитателей. Рекомендую!
- ЕЕкатерина12 июля 2024Мы приехали в Синтру с детьми (5 и 8 лет). И хотели не просто посмотреть ее красоты а узнать что-то
- ВВиктория9 июля 2024Юлия экскурсовод была внимательна к каждому из нас в семье, интересно давала информацию, внесла слегка мистики в экскурсию по дворцу Ригалейра. В целом очень приятная, информативная и интересная получилась экскурсия.
- ГГаби3 июля 2024Великолепная экскурсия со знающим, доброжелательным и обаятельным экскурсоводом Зинаидой. Получили массу информации и общее представление о Синтре - то есть
- ААндрей25 сентября 2023Интересная экскурсия и Елена хороший рассказчик, готовый отвечать на вопросы и углубляться в детали когда надо, и не перегружающий подробностями,
- ИИрина17 июля 2023Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
- AAnna3 апреля 2023Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
- YYigal9 марта 2023Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в августе 2024
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