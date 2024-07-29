Все – экскурсии в Синтре

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Синтре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Пешая
54 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Пешая
21 отзыв
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Синтра - город, который вдохновлял Байрона. Прогулка по историческому центру и посещение поместья Кинта да Регалейра оставят незабываемые впечатления
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
9 авг в 09:30
12 авг в 09:30
30 за человека
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Пешая
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
7 авг в 14:00
8 авг в 10:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    29 июля 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Все прошло замечательно! Рекомендую!
  • М
    Мария
    16 июля 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    С благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворца Синтры с историей его обитателей. Рекомендую!
    С благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворцаС благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворцаС благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворцаС благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворцаС благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворцаС благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворцаС благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворцаС благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворцаС благодарностью Юлии за интересную экскурсию по дворцам Синтры. Очень подробный рассказ по залам королевского дворца
  • Е
    Екатерина
    12 июля 2024
    Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
    Мы приехали в Синтру с детьми (5 и 8 лет). И хотели не просто посмотреть ее красоты а узнать что-то
    читать дальше

    интересное и запоминающееся из истории этого места. Нашим гидом была Алена, она увлекательно из простыми словами рассказывала и объясняла детям о Ригалейра, увлекала их секретностью и таинственностью места, при этом экскурсия была структурирована и информативна. Всем очень понравилось, старший сын жаждет еще раз попасть на экскурсию у Алены:) Взрослым было так же интересно и на возникающие вопросы были получены исчерпывающие ответы. Спасибо большое! В следующий раз отправимся в дворец Пена 🤍

  • В
    Виктория
    9 июля 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Юлия экскурсовод была внимательна к каждому из нас в семье, интересно давала информацию, внесла слегка мистики в экскурсию по дворцу Ригалейра. В целом очень приятная, информативная и интересная получилась экскурсия.
    Юлия экскурсовод была внимательна к каждому из нас в семье, интересно давала информацию, внесла слегка мистикиЮлия экскурсовод была внимательна к каждому из нас в семье, интересно давала информацию, внесла слегка мистики
  • Г
    Габи
    3 июля 2024
    Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
    Великолепная экскурсия со знающим, доброжелательным и обаятельным экскурсоводом Зинаидой. Получили массу информации и общее представление о Синтре - то есть
    читать дальше

    именно то, что просили. Визиты в,Королевский дворец и замок масонов были слегка перенасыщены деталями, но общее впечатление от этого не пострадало. Огромное спасибо и всячески рекомендуем.

  • А
    Андрей
    25 сентября 2023
    Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
    Интересная экскурсия и Елена хороший рассказчик, готовый отвечать на вопросы и углубляться в детали когда надо, и не перегружающий подробностями,
    читать дальше

    когда не надо. На мыс Кабо да Рока мы не ездили по взаимной договоренности (съездили сами отдельно). В общем отлично провели время, рекомендую.

  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
  • A
    Anna
    3 апреля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
  • Y
    Yigal
    9 марта 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
  2. Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
  3. Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Сколько стоит экскурсия по Синтре в августе 2024
Сейчас в Синтре в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 250. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Синтре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 80 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам