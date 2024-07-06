Е Екатерина Душевный день в Синтре и окрестностях Спасибо Алексею! Экскурсия была просто потрясающая: побывали в красивейших местах, лишённых толп туристов, насладились прекрасной едой, приготовленной в аутентичном ресторанчике, получили массу интересной и полезной информации

Н Наталья Душевный день в Синтре и окрестностях читать дальше исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую! Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих

Е Елена Мыс Рока - вечер на краю мира Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!

А Анна Мыс Рока - вечер на краю мира Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️

С Соломон Душевный день в Синтре и окрестностях Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.