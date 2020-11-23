Как добраться до Абакана на самолёте
В Абакане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abakan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Абакана
- Абакан ABAAbakan Airport
Самые дешёвые билеты в Абакан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|2 100
|1ч 30м
|23.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|3 303
|2ч
|21.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 675
|63ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|4 794
|18ч 5м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|5 256
|27ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|5 318
|33ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|6 618
|24ч 50м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 644
|45ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|7 663
|19ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|7 860
|51ч 20м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 923
|62ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Тынды
|8 181
|33ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 231
|44ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|8 355
|49ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|8 357
|52ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|8 533
|35ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|8 586
|45ч 35м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|8 743
|62ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 763
|46ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|9 064
|36ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|9 080
|62ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|9 394
|22ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|9 478
|45ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|9 478
|50ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|9 583
|46ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|9 583
|46ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|9 740
|44ч 50м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|9 942
|55ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|10 003
|55ч 50м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|10 003
|55ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 187
|30ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|10 251
|45ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|10 318
|31ч 50м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|10 916
|60ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|11 072
|13ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|11 358
|52ч 35м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|11 482
|39ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|11 523
|18ч 30м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|11 758
|32ч (⇵2)
|24.10.2020
|из Ялты
|11 950
|48ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|12 057
|17ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|12 215
|8ч 45м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|12 220
|41ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|12 417
|64ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|12 618
|6ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|12 669
|8ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Пензы
|12 888
|32ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|13 318
|6ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|13 639
|46ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|14 141
|29ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|14 474
|40ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|14 822
|15ч 40м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|15 541
|35ч 35м (⇵1)
|04.06.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|15 603
|14ч 5м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|15 969
|15ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|16 128
|23ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Мирного
|16 377
|7ч 50м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Магадана
|16 532
|34ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|16 764
|50ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|17 331
|42ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|17 624
|39ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|17 886
|28ч 15м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Полярного
|18 262
|24ч 30м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|18 542
|29ч 10м (⇵2)
|28.03.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|18 915
|31ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Усинска
|19 048
|51ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|21 437
|27ч 30м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇰🇬Оша
|21 506
|37ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|21 843
|30ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|21 913
|37ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Бодайбо
|22 853
|44ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|23 616
|35ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|24 549
|36ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|25 559
|38ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|26 524
|33ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|27 022
|30ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|31 060
|37ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Курильска
|33 036
|42ч 45м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|41 588
|23ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|42 101
|20ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из Сеула
|56 753
|44ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|72 483
|36ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Абакана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абакана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Иркутск, Калининград, Красноярск и Краснодар
- 13.11.202022.11.2020
- 16.10.202024.10.2020
- 26.10.202029.10.2020
- 13.11.202021.11.2020
- 18.10.202027.10.2020
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