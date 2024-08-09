На Рождество – экскурсии в Абакане

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Абакане, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
На машине
35 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Хакасии
На машине
57 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
18 600 за всё до 3 чел.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
16 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 августа 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Для начала хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную экскурсию экскурсоводу Татьяне, водителю Марии и организатору Сергею. Знакомство с этим
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    прекрасным краем прошло в приятной и дружной атмосфере. На самой экскурсии был отличный рассказ про историю Абакана и Хакасии, а так же про историю других мест проведения экскурсии. Незабываемые виды, для осмотра которых на любую обзорную площадку обязательно вам найдут дорогу, а так же красивые места и живописная природа, куда всегда по желанию можно пройти и проехать. Хотелось бы отметить, что проведение экскурсии начинается и заканчивается на удобной вам точке в удобное вам время, что я считаю неимоверно важным. От всей экскурсии получил эмоции на многие годы вперёд, так что рекомендую всем посетить экскурсию. Это точно стоит того!

  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Все очень понравилось, благодарим организатора Сергея и экскурсовода Артема - экскурсия вместо заявленных 4-5 ч заняла все 7. Только у
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    Шушенской ГЭС рассказ занял почти 1,5 ч - очень интересно, подробно и с юмором! У Артема редкое умение рассказывать так, что скучно не становится. Помимо ГЭС заезжали на форелевое хозяйство, в Мраморку, в храм в деревне Сизая, на обзорную площадку в Абакане. По желанию можно было заехать и на другие локации. Автомобиль был очень чистый и удобный, много места для багажа, что тоже немаловажно.

  • Д
    Дарья
    10 июля 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Ираида - замечательный очаровательный рассказчик! ГЭС впечатляет, но жалко, что ни внутрь, ни на гребень не пускают. Но это вопросы не к организатору, конечно.
    Ираида - замечательный очаровательный рассказчик! ГЭС впечатляет, но жалко, что ни внутрь, ни на гребень неИраида - замечательный очаровательный рассказчик! ГЭС впечатляет, но жалко, что ни внутрь, ни на гребень не

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
  2. Золотое кольцо Хакасии
  3. Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
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  2. Саяно-Шушенская ГЭС
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Абакану в сентябре 2024
Сейчас в Абакане в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 18 600. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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