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прекрасным краем прошло в приятной и дружной атмосфере. На самой экскурсии был отличный рассказ про историю Абакана и Хакасии, а так же про историю других мест проведения экскурсии. Незабываемые виды, для осмотра которых на любую обзорную площадку обязательно вам найдут дорогу, а так же красивые места и живописная природа, куда всегда по желанию можно пройти и проехать. Хотелось бы отметить, что проведение экскурсии начинается и заканчивается на удобной вам точке в удобное вам время, что я считаю неимоверно важным. От всей экскурсии получил эмоции на многие годы вперёд, так что рекомендую всем посетить экскурсию. Это точно стоит того!