4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
18 600₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
16 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей9 августа 2024Для начала хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную экскурсию экскурсоводу Татьяне, водителю Марии и организатору Сергею. Знакомство с этим
- ТТатьяна16 июля 2024Все очень понравилось, благодарим организатора Сергея и экскурсовода Артема - экскурсия вместо заявленных 4-5 ч заняла все 7. Только у
- ДДарья10 июля 2024Ираида - замечательный очаровательный рассказчик! ГЭС впечатляет, но жалко, что ни внутрь, ни на гребень не пускают. Но это вопросы не к организатору, конечно.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «На Рождество»
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