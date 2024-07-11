6 часов
Групповая
до 19 чел.
Индивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС: техническое чудо России
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 200₽ за человека
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия к Висячему Камню в Ергаках: Чудо Саян, доступное каждому
Погрузитесь в мир природных чудес с индивидуальной экскурсией к Висячему Камню. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от 3 800₽ за человека
14 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная экскурсия на скалы «Каменный город» - путешествие в сердце Саян
Погрузитесь в мир древних легенд и уникальной природы с экскурсией на скалы «Каменный город». Откройте для себя красоту и тайны Саян
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по мере формирования группы
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 июля 2024Отличная экскурсия
- ААнастасия7 июля 2024Большое спасибо за экскурсию на СШГЭС! С нами был гид Евгений, который любезно нас встретил в удобное для нас время
- ЕЕкатерина12 июня 2024Завораживающие степи и холмы Хакасии, мощь и сила Саянских гор, ну и конечно сама ГЭС! Впечатляющая поездка. Всё организовано на должном уровне. Отдельное спасибо Антонине Семёновне, знающий гид, значительно расширила наши познания в истории
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Популярные экскурсии»
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