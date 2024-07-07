11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЗолотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
8 сен в 08:00
14 сен в 08:00
18 600₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПутешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
8 сен в 08:00
14 сен в 08:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 10:00
7 авг в 08:00
16 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 июля 2024Индивидуальную экскурсию по Хакасии проводили Надежда и Максим. Они с такой любовью и интересом говорили про Хакасию, что не возможно
- ААнна5 июля 2024Огромное спасибо Надежде и Максиму, что организовали нам такую замечательную экскурсию! Отдельное спасибо за разносторонюю информацию, индивидуальный поход и маршрут, сформированный по нашим интересам! 👍👍👍 Три поколения нашей семьи в восторге, не смотря на возрастной диапазон. 😊
- AANDREI25 июня 2024С чего начать свой отзыв. Наверное с гида, Надежда легкая на подъем и новые идеи, очень коммуникабельная, помимо этого, она очень
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Все»
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