Выбирайте и другие экскурсии в Абакане

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  3. Древние идолы Хакасии в горах Сахсары

Прикоснуться к сакральному наследию Окуневской культуры, не вышедшей за пределы Саянских гор

Михаил
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Михаил – ваш гид
Когда в Египте строили пирамиды, в долинах среднего Енисея ваяли каменных идолов, многие из которых дожили до наших дней.

В путешествии вы рассмотрите памятники одной из самых ярких культур эпохи ранней бронзы в Северной Евразии.

А любопытные легенды и противоречивые версии на фоне бесподобных пейзажей заразят азартом исследователя, прибывшего в Мекку сибирской археологии.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
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Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары

Что вас ожидает

Краткий экскурс в Окуневскую культуру
Мы поговорим о древней цивилизации, существовавшей в третьем тысячелетии до нашей эры на территории современной Хакасии. Вы узнаете о южносибирской археологической культуре и ее представителях, знавших металлургию и искусно обрабатывавших камень. Услышите о мистических изваяниях и версиях их истинного назначения — споры об этом не утихают до сих пор. А главное, осознаете историческую ценность культуры, которая не вышла за пределы Саянских гор, полностью сохранив аутентичность для будущих исследователей.

Сверстники египетских пирамид
Сегодня большинство камней собрано в республиканском музее Хакасии, где вы и осмотрите несколько артефактов. Но древние лабиринты увезти невозможно — они сохранились в оригинальном виде в самом центре ареала Окуневской культуры, в горах Сахсары. Я расскажу легенды о происхождении священной горы, одна из которых даже связана с прародительницей якутского народа. Затем вы отправитесь к самим идолам, посетите руины лабиринта, «дорогу духов» и святилище на горе Тимир Таг, где узнаете о современных шаманских обрядах. А с горного массива вам откроется красивая панорама долины реки Уйбат.

Организационные детали

  • Я встречу вас у места проживания в Абакане и после экскурсии отвезу обратно.
  • Продолжительность путешествия — 7-8 часов.
  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно. Стоимость от 60-150 рублей/человека, в зависимости от категории граждан.
  • Необходимо взять с собой одежду, защищающую от ветра. Остальное по погоде.
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары
Древние идолы Хакасии в горах Сахсары

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Я буду рад видеть вас в удивительной и неповторимой Хакасии — Мекке сибирской археологии. В моем арсенале много интересных маршрутов, каждый из которых, как пазл, собирает историческую картину региона. Помимо истории, я рассказываю о сакральной стороне древних культур, вожу по местам силы и стараюсь сделать так, чтобы люди прониклись смыслом и значимостью памятников, которые нам оставили, как головоломки, прошлые цивилизации пять тысячелетий назад.
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