Выбирайте и другие экскурсии в Абакане

Что вас ожидает

Краткий экскурс в Окуневскую культуру

Мы поговорим о древней цивилизации, существовавшей в третьем тысячелетии до нашей эры на территории современной Хакасии. Вы узнаете о южносибирской археологической культуре и ее представителях, знавших металлургию и искусно обрабатывавших камень. Услышите о мистических изваяниях и версиях их истинного назначения — споры об этом не утихают до сих пор. А главное, осознаете историческую ценность культуры, которая не вышла за пределы Саянских гор, полностью сохранив аутентичность для будущих исследователей.

Сверстники египетских пирамид

Сегодня большинство камней собрано в республиканском музее Хакасии, где вы и осмотрите несколько артефактов. Но древние лабиринты увезти невозможно — они сохранились в оригинальном виде в самом центре ареала Окуневской культуры, в горах Сахсары. Я расскажу легенды о происхождении священной горы, одна из которых даже связана с прародительницей якутского народа. Затем вы отправитесь к самим идолам, посетите руины лабиринта, «дорогу духов» и святилище на горе Тимир Таг, где узнаете о современных шаманских обрядах. А с горного массива вам откроется красивая панорама долины реки Уйбат.